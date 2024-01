WTA Linz, tabellone: cinque italiane al via, Giorgi e Paolini teste di serie. Bronzetti pesca Kerber

Il seguito del video è presente sulla sezione dedicata all’Australian Open 2024 del sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis.

Il Tour fa visita all’Alta Austria per il WTA 500 di Linz, un torneo che vedrà una griglia di partenza a tinte molto azzurre: sono infatti 5 le nostre portacolori in gara.

LINK AL TABELLONE COMPLETO

Tra le giocatrici in lizza per il titolo spicca Jelena Ostapenko, testa di serie numero 1 e presente con una wild card. Se Camila Giorgi, numero 4 del seeding, passerà il primo turno che la vede interfacciarsi a una qualificata, sfiderà proprio la lettone, numero 10 del ranking. A presidiare la parte bassa del tabellone c’è invece Ekaterina Alexandrova, seconda forza del torneo: la russa, numero 20 del ranking battaglierà con la vincente tra Anna Blinkova e una qualificata. Le altre teste di serie, in ordine, sono Donna Vekic, Elise Mertens, Anastasia Potapova, la nostra Jasmine Paolini, Varvara Gracheva, e Petra Martic.

La toscana, inserita nella parte alta del tabellone, in caso di vittoria con la britannica Katie Boulter potrebbe incrociare in un derby Martina Trevisan che al primo turno è opposta a Anastasia Pavlyuchenkova. In parte alta anche Lucia Bronzetti che affronterà la tedesca Angelique Kerber, presente grazie ad un invito degli organizzatori. Ai blocchi di partenza dell’Upper Austria Ladies Linz non manca neanche Elisabetta Cocciaretto, la marchigiana inserita nella parte bassa del tabellone, al primo turno sarà alle prese con una qualificata.

Martina Tomat

