WTA Cluj-Napoca: Pliskova non lascia scampo a Errani. Niente ritorno in semifinale per Sara

K. Pliskova b. S. Errani 6-2 6-0

È bastata un’ora di gioco a Karolina Pliskova per spezzare il sogno di Sara Errani di tornare in una semifinale WTA dopo oltre sei anni (l’ultima rimane quella di Tianjin nell’ottobre del 2017). Al Transylvania Open di Cluj-Napoca (WTA 250), l’ex numero uno del mondo ha sciorinato una prestazione d’annata che non ha lasciato alcun margine di manovra a Sara, schiacciata dalla potenza dei colpi della ceca che ha realizzato cinque break e concesso – in media ed escludendo l’ultimo game – un punto a turno di servizio. Tra le statistiche del match è particolarmente sintomatico il 27% di punti conquistati dall’azzurra quando non ha potuto contare sulla prima palla. La netta sconfitta non intacca comunque il giudizio sul torneo più che positivo di Sara che dovrà ripartire dall’ottima partita contro Maria.

Sarà quindi Pliskova a tornare a giocare una semifinale nel circuito: lei a quasi due anni dall’ultima a Toronto 2022. Soprattutto, Karolina non vinceva tre partite consecutivamente da un anno. La sua prossima sfidante sarà la britannica Dart (la ceca ha vinto entrambi i precedenti) che ha dato 6-3 6-2 alla spagnola Parrizas-Diaz. Per Dart sarà la prima semifinale WTA che arriva dopo le 30 disputate nei circuiti inferiori.

Primo set – Un break da 40-0 mette in moto Pliskova e spegne Errani

L’inizio sembra essere incoraggiante per Sara che, dopo aver incassato una risposta aggressiva di Pliskova nel primissimo punto, riesce a tenere la prima di servizio in campo e quindi a non subire. Anzi, è l’azzurra a gestire lo scambio e facendo muovere l’avversaria ottiene il punto. La ceca risponde però immediatamente con un turno di battuta inattaccabile. Sull’1-1 Errani sembra in controllo come nel primo game: un doppio fallo sul 40-0 e qualche seconda di troppo riaprono però il game fino all’occasione di break per Pliskova. Karolina non riesce a sfruttare la prima opportunità per meriti di Sara – salvatasi scendendo a rete in controtempo – mentre è efficace con il rovescio lungolinea sulla seconda.

La giocatrice nata a Bologna cerca di rimanere in scia ma sul 4-2 l’ex numero uno del mondo fa quello che vuole in risposta. Oltretutto, quando si entra nello scambio, Pliskova riesce a impostare lo scambio sulla diagonale di rovescio e a trovare l’attimo giusto per cambiare in lungolinea lasciando fermata Sarita. Al servizio sul 5-2, la ceca non ha problemi a chiudere il set concedendo solamente un quindici proprio come nei precedenti tre turni di battuta.

Secondo set – La superiorità di Pliskova si trasforma in un vero e proprio dominio

Pronti via, riparte subito la macchina Pliskova che colpisce in maniera pulitissima e non sbaglia nulla né di dritto né di rovescio. Il break in apertura a zero non promette nulla di buono per Errani che può fare molto poco di fronte a una Pliskova così centrata e concentrata. Nonostante una percentuale di prime in campo in calo rispetto al primo set, Karolina rimane intoccabile al servizio e può così giocare ancora più liberamente in risposta. Lo scambio è sempre in suo controllo e ciò significa che ha la possibilità di colpire con i piedi ben piazzati. Arriva così il secondo break che chiude virtualmente l’incontro. Non sazia, poco dopo, l’attuale numero 78 del mondo strappa ancora il servizio a Sara e si guadagna così l’opportunità di servire per realizzare il bagel. L’azzurra dà tutto ciò che ha fino alla fine ma Pliskova firma comunque il 6-0 dopo un’ora esatta di gioco.

GLI ALTRI MATCH – L’altra semifinale sarà un derby rumeno – e quindi di casa a Cluj – tra Ana Bogdan e Jacqueline Cristian. La prima è uscita vincitrice da un match che sembrava non volesse finire mai contro la numero 1 del tabellone Arantxa Rus. Praticamente sempre dietro nel punteggio, Bogdan ha prima rimesso in equilibrio l’incontro dopo essere stata sotto di un set e un break e poi ha recuperato uno svantaggio di 4-2 nel parziale decisivo. Infine l’ha spuntata al tie-break (dopo aver vinto anche quello del secondo set) chiudendo le ostilità dopo 3 ore e mezza di gioco. Bogdan, lasciatasi andare ad un pianto liberatorio a fine partita, disputerà così l’ottava semifinale della carriera nel circuito maggiore (la seconda in un torneo di casa): delle prime sette ne ha vinta solo una a Varsavia nel 2022.

Cristian, invece, ha superato con il punteggio di 6-3 7-5 Sevastova, tornata in campo a fine 2023 dopo la maternità e quasi due anni di stop. Per la giocatrice di Bucarest sarà la quarta semifinale WTA in carriera. Poco rilevante il precedente tra le due del 2012, più interessante quello di Parma dell’anno scorso quando Bogdan prevalse in tre set. Entrambe, in ogni caso, guadagneranno diverse posizioni in classifica: almeno dieci per Cristian, ora virtualmente numero 71 del mondo, e almeno sette per Bogdan che occupa la 58esima posizione nel live ranking.