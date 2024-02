ATP Delray Beach Open, tabellone: Arnaldi in Florida pesca Nishioka al primo turno

Tutto è pronto per la nuova edizione del Delray Beach Open, l’Atp 250 che quest’anno spegne 31 candeline. Il torneo della Florida sul cemento prenderà il via lunedì e terrà banco fino al 18 febbraio. A fare da cornice al torneo (montepremi $661.585) anche una tappa del Champions Tour, il circuito ATP per i campioni del passato.

A trionfare in Florida nella passata stagione Taylor Fritz che si era imposto 6-0 5-7 6-2 i finale su Miomir Kecmanović.

L’americano, testa di serie numero 1, godrà di un bye e attenderà guardingo uno tra il tedesco Koepfer e il portoghese Borges. Sul suo lato di tabellone l’azzurro t.d.s. 6 Matteo Arnaldi, alle prese col giapponese Nishioka (le cui condizioni sono però in dubbio visto il suo forfait di Dallas). L’azzurro, che ha scelto di spostarsi negli Stati Uniti con ampio anticipo per prepararsi al Sunshine Double del prossimo mese, incontrerebbe al secondo turno Hijikata o Broady e, in eventuali quarti, proprio il campione in carica Fritz.

Ci sono poi anche il francese t.d.s. 4 Mannarino in attesa di uno tra gli americani Giron e Nava, e il finalista della scorsa stagione: il serbo Kecmanović t.d.s. 5 si scontrerà con l’americano Kypson.

A dominare la parte bassa un altro americano t.d.s. 2 Tiafoe: di diritto al secondo turno, conoscerà l’avversario solo dopo lo scontro tra il cinese Shang e il qualificato che se la vedrà con lui.Dalla sua parte di tabellone ancora uno statunitense: t.d.s. 3 Paul, anche lui un turno avanti. Le altre teste di serie sono l’inglese t.d.s. 7 Evans e l’australiano t.d.s. 8 Purcell.

Non nel main draw ma in lotta per entrarci Flavio Cobolli: il romano, forte del suo best ranking di numero 71, è prima testa di serie delle qualificazioni e esordirà oggi contro Illya Marchenko, numero 49 del mondo nel 2016. L’azzurro, 21 anni, è a caccia della rivincita: l’unico faccia a faccia tra i due risale a Biella 2021 e in quell’occasione era stato l’ucraino ad avere la meglio.

Martina Tomat