WTA Doha: sconfitta amara per Paolini contro Navarro

[16] E. Navarro b. J. Paolini 6-3 7-5

A causa del maltempo di ieri (che ha interrotto il match sul 30-15 per la tennista italiana) l’incontro tra Jasmine Paolini ed Emma Navarro – valevole per i trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Doha – si è disputato quest’oggi sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex. Il torneo in questione, tra l’altro, è il secondo di un mini-circuito di tre appuntamenti che riguardano il Medio Oriente: oltre al WTA 1000 di Doha, infatti, il sopraccitato mini-circuito comprende pure il 500 di Abu Dhabi della scorsa settimana ed il 1000 che si terrà a Dubai (18 – 24 febbraio).

Sconfitta amara per Jasmine Paolini. La ventottenne n.24 del ranking, infatti, si è dovuta arrendere – dopo un’ora e mezza di gioco – alla newyorkese n. 23 WTA e sedicesima testa di serie. 6-3, 7-5 il punteggio finale.

Per ciò che concerne la cronaca dell’incontro, primo set subito in salita per l’azzurra. Già, perchè dopo aver mantenuto entrambe la battuta, è stata l’atleta statunitense ad allungare sul 4-2. La tennista azzurra, pur non dandosi per vinta, nel nono gioco si è fatta sopraffare da Emma Navarro, terminando sul 6-3 il primo parziale.

Nel secondo set, la reazione di Jasmine Paolini si è concretizzata in un parziale di otto punti a due che le ha permesso di portarsi sul 2-0. Quarto game piuttosto sottotono per Jasmine, invece. Soprattutto col dritto. Così per l’americana è arrivato il contro-break. Anche il sesto gioco – che sembrava preannunciarsi entusiasmante per Paolini (risalita dallo 0-40) – si è concluso nel peggiore dei modi, con Paolini che ha ceduto nuovamente la battuta ad Emma Navarro (4-2).

Dopo aver annullato due opportunità di 5-2 per la tennista a stelle e strisce, Paolini è riuscita a rimontare sulla ventiduenne di New York grazie ad un erroraccio commesso dall’americana col rovescio. Infine, nel dodicesimo gioco, Jasmine ha toppato l’opportunità di portarsi al tie-break, subendo un rovescio incrociato da parte di Emma Navarro. Quest’ultima, dopo essersi procurata il match-point, ha chiuso definitivamente l’incontro sul 7-5, guadagnandosi, così, l’accesso al secondo turno.

Francesco De Salvin