WTA Indian Wells, qualificazioni: Errani passa il primo turno. Avanti Hsieh e Tauson

Il BNP Paribas Open di Indian Wells ha preso il via con le qualificazioni del circuito WTA, confermandosi come uno dei più prestigiosi appuntamenti nel mondo del tennis. Le qualificazioni rappresentano un’opportunità cruciale per le giocatrici desiderose di guadagnarsi un posto nel tabellone principale, offrendo un banco di prova intenso e impegnativo dove la determinazione gioca un ruolo fondamentale nel garantirsi un posto sul palcoscenico mondiale. Numerose partite hanno dato il via alla giornata, e tra queste ha calcato il campo anche la nostra atleta Sara Errani, che con grinta e tenacia è riuscita a superare il primo turno.

(9) S. Errani b. A. Krunic 7-5 6-1

Sara Errani (numero 90 del ranking WTA) è l’unica rappresentante italiana nei turni di qualificazione di Indian Wells. Nella giornata odierna, si è trovata ad affrontare la giocatrice serba Aleksandra Krunic (numero 637 del ranking WTA). Nonostante un inizio promettente da parte di Krunic, non è riuscita a superare la resistenza dell’atleta bolognese. Errani ha chiuso il match in un’ora e 24 minuti, compiendo una notevole rimonta dopo essere stata in svantaggio con il punteggio di 5-3 nel primo set. Errani ora dovrà affrontare la vincente tra l’ungherese Dalma Galfi e l’australiana Arina Rodionova, per conquistare il tabellone principale e raggiungere Paolini, Trevisan, Bronzetti, Cocciaretto e Giorgi.

Primo set: Krunic si ferma a un game dal set

Inizio difficile per Errani che deve affrontare un break subito all’apertura del match. La sua avversaria si dimostra implacabile e i suo colpi sono pesanti, mentre Sara lotta su ogni punto. A Krunic funziona tutto e si porta avanti con il punteggio sul 3 a 0. La prima possibilità di recupero per la nostra atleta arriva nel quarto game con due palle break; sfrutta la seconda con un dritto di approccio giocato sul rovescio dell’avversaria. Krunic, però, non si ferma e ottiene un nuovo break su Errani, portandosi avanti 4-1 nel primo set, grazie a delle accelerazioni di dritto che le fanno dominare il gioco.

La giocatrice serba dimostra maggiore aggressività e determinazione rispetto alla nostra atleta, che però si difende con successo e riesce a rovesciare la situazione in diverse occasioni, rimanendo sempre coinvolta nel match e creando diverse opportunità di break all’ottavo game dove avrebbe potuto pareggiare il punteggio. Krunic prosegue nel punteggio e si porta avanti 5-3, tuttavia Errani non si arrende e costruisce la sua rimonta punto dopo punto, pareggiando i conti al decimo game. Ancora tanti brividi per l’atleta italiana, che deve annullare altre due palle break nell’undicesimo game per evitare che la sua avversaria torni in partita. Con la stessa costanza e determinazione che l’ha sempre contraddistinta, Errani riesce a vincere il primo set con il punteggio di 7-5, in soli 48 minuti.

Secondo set: Errani non sbaglia più

Errani continua il suo momento positivo, conquistando il suo quinto game consecutivo e prendendo il comando nel secondo set. Con sempre maggiore fiducia, la numero 9 del seeding guadagna un solido vantaggio nel secondo parziale, portandosi avanti 3-1. La sua avversaria sembra essersi persa, e le soluzioni che cerca non sembrano avere successo contro la determinazione di Errani, che si trasforma in un ostacolo insormontabile. A parte qualche colpo vincente sporadico, la giocatrice serba fatica a trovare il ritmo in questo secondo set, accumulando numerosi errori e trovandosi in svantaggio con il punteggio di 5 a 1. Errani serve per il match contro un’avversaria che ha faticato ad entrare in gioco nel secondo set e chiude al terzo match-point con una palla corta di rovescio, in un’ora e 24 minuti.

C. Liu b. (21) M. Timofeeva 7-6(2) 6-2

Maria Timofeeva ha grandi qualità tennistiche e lo ha dimostrato in Australia dove ha raggiunto gli ottavi di finale per poi fermare la sua corsa contro la tennista ucraina Marta Kostyuk (34 del ranking WTA). Dopo lo Slam australiano però, le sue doti tennistiche sono calate e non è riuscita a tenere alto il suo livello. Contro Claire Liu ci si aspettava un risultato diverso e il calo nel secondo set, sottolinea come la tennista russa non sia ancora in grado di mantenere determinati livelli. La statunitense Claire Liu (numero 110 del ranking WTA) è riuscita ad imporsi con il 71% dei punti vinti con la prima di servizio e il 50% dei punti vinti con la seconda. Chiude la partita in due set in due ore di gioco, e ora cercherà di tornare a vincere due match consecutivi dai tempi di Adelaide, anche lì nelle qualificazioni. La sua prossima avversaria sarà la giapponese Hotama Mai (numero 119 WTA), vittoriosa sulla tedesca Laura Siegemund (numero 88 WTA) in tre set.

(3) N. Hibino b. J. Riera 6-3 4-6 6-3

Una partita molto combattuta si conclude con pochi punti a favore della tennista giapponese, Nao Hibino, che accede al secondo turno di qualificazioni dopo due ore e 14 minuti di gioco. La sua avversaria, Julia Riera (116ª nel ranking WTA), aveva chiuso il 2023 con una semifinale al WTA 125 di Buenos Aires e i quarti di finale al WTA 125 di Montevideo. Anche il 2024 è iniziato positivamente per la tennista argentina con una sorprendente prestazione al WTA 500 di Brisbane, dove ha raggiunto gli ottavi di finale, confermata con la sua entrata nel tabellone principale dell’Australian Open. Tuttavia, oggi ha dovuto fare i conti con la determinazione della giapponese Hibino, che ha vinto il match con il 54% dei primi servizi in campo e ha ottenuto il 58% dei punti con la prima battuta, rispetto al 51% della sua avversaria.

S.-W. Hsieh b. K. Rakhimova 3-6 6-3 6-4

La veterana di 38 anni Su-Wei Hsieh (numero 696 nel ranking WTA) ha conquistato una vittoria in rimonta contro Kamilla Rakhimova (numero 94 nel ranking WTA) dopo due ore e venti minuti di gioco. La tennista taiwanese, recentemente vincitrice nel doppio dell’Australian Open, è celebre nel circuito per il suo stile di gioco unico e per l’approccio divertente al tennis. Hsieh è nota per la sua eccentricità sul campo ed è considerata una delle giocatrici più singolari del circuito, riuscendo a intrattenere gli spettatori e a guadagnarsi la reputazione di una delle atlete più divertenti dello sport. In questa partita, ha conquistato il 67% dei punti con il suo primo servizio e ha vinto 102 punti contro i 91 della sua avversaria. Adesso dovrà affrontare la testa di serie numero tre del torneo, la giapponese Nao Hibino.

(11) C. Tauson b. [WC] H. Giavara 6-3 6-1

Basta un’ora e 3 minuti alla tennista danese Clara Tauson (92 WTA) per chiudere la pratica contro la statunitense Haley Giavara (311 WTA). Partita a senso unico che vede la tennista danese imporsi con il 90% dei punti vinti con la prima di servizio e il 68% dei punti vinti con la seconda e nella quale l’americana ha dovuto far fronte a 11 palle break, salvandone 7. Ora Tauson attende la vincente tra Bejlek e Baptiste.

Jacopo Dantona