Laver Cup 2025: si giocherà a San Francisco

Non siamo neanche vicini all’edizione 2024 e già sappiamo dove si terrà la Laver Cup nel 2025. L’annuncio è arrivato nella giornata di giovedì 7 marzo, a un paio d’ore dall’inizio degli incontri a Indian Wells. Proprio come il primo evento del Sunshine Double, il prossimo anno si terrà in California, a San Francisco, da venerdì 19 a domenica 21 settembre. Per la precisione, l’esibizione ufficiale che vede sfidarsi Europa e Resto del Mondo (Team Europe vs Team World) sarà ospitata nel Chase Center, “casa” dei sette volte campioni NBA Golden State Warriors.

Tony Godsick, presidente del CdA della Laver Cup oltre che CEO dell’agenzia Team8, ha dichiarato che “il Chase Center sarà il luogo perfetto per mettere in scena l’ottava edizione dell’evento, in una città cosmopolita che ama lo sport ma è rimasta senza un torneo professionistico maschile di massimo livello per oltre dieci anni. La nostra idea per la Laver Cup era di riunire i top player – rivali per tutto l’anno – come compagni di squadra, per onorare le grandi leggende del passato, offrire un tennis elettrizzante e competitivo e aiutarne la crescita”.

Anche Roger Federer, co-ideatore della manifestazione, ha rimarcato questo spirito di squadra della competizione e spiegato che i fan della Bay Area “metteranno da parte le rivalità, sedendo vicini e facendo il tifo insieme. Questo non capita da nessun’altra parte”. Ha anche sottolineato che “molti tennisti sono a loro volta fan della NBA e per questo saranno emozionati per il fatto di giocare in una delle arene più spettacolari del mondo”.

Il Chase Center, aperto nel settembre 2019, può ospitare fino a 18.064 spettatori e, oltre agli eventi sportivi, ha visto esibirsi artisti come Madonna, John Mayer, Jerry Seinfeld, Drake, Lionel Richie, Arctic Monkeys e altri ancora.

Con la scelta caduta sulla città dei Dead Kennedys e di Sam Spade, viene dunque confermata l’alternanza tra Europa e Nord America. Dal 2017 (2020 escluso per la pandemia) infatti, le città ospitanti sono state, nell’ordine, Praga, Chicago, Ginevra, Boston, Londra e Vancouver. Come detto, quest’anno sarà la capitale tedesca a ospitare i tre giorni di gare (una trilogia berlinese, insomma).

Confermato anche lo slot in calendario, il weekend successivo a quello riservato alla fase a gironi delle Finals Coppa Davis, oltre ai tie dei Gruppi Mondiali. Ciò per i tennisti impegnati potrebbe significare volare da New York (US Open) all’Europa (qui, finora, tutte le città delle Finali) e di nuovo negli Usa ma sulla West Coast nell’arco di un paio di settimane o anche meno.