Italiani in campo oggi 13 marzo: Nardi sfida Paul, LIVE si Ubitennis. Bolelli/Vavassori cercano la finale. Fognini debutta a Phoenix. Quote e orari

Si comincia a fare sul serio a Indian Wells: sul cemento americano si gioca per allineare i tabelloni maschile e femminile ai quarti di finale. L’Italia ha piazzato, in campo maschile, il suo miglior prodigio tra i primi otto finalisti, ma non è paga, perchè c’è un altro sogno da continuare ad alimentare. Ed è quello di Luca Nardi, spintosi agli ottavi di finale da “Lucky Loser” e, soprattutto, dopo aver eliminato dal torneo sua Maestà Novak Djokovic. Qualche pizzicotto per capire che era tutto vero e ora il pesarese tornerà in campo per spingersi ulteriormente avanti in tabellone. Entrato in Top100 per la prima volta, non prima delle 20.30 italiane sfiderà Tommy Paul. Dopo l’eliminazione di Shelton, sono rimasti in due a rappresentare la Nazione a stelle strisce: il n. 17 del mondo e Taylor Fritz.

Paul non ha ancora perso un set nel torneo e ha battuto Michelsen e Humbert, giocatore che nell’ultimo periodo aveva vinto a Marsiglia e Dubai. Le quote parlano statunitense: la vittoria di Paul è quotata 1.12 da Planetwin365, a 1.13 su Better, mentre Nardi è dato vincente a 5.50 da Bet365, a 5.75 da Snai.

Bolelli e Vavassori in campo per cercare il pass per la finale

Nel torneo di doppio, invece, attesa per la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori protagonista alle 21.30 della semifinale. Sulla strada verso la finale, il duo azzurro sarà opposto a quello composto da Marcelo Granollers e Horacio Zeballos. Gli italiani hanno vinto i due precedenti confronti diretti, tutti recentissimi: vittoria di Bolelli e Vavassori in due set a Buenos Aires, in tre set a Rio de Janeiro. Granollers e Zeballos agli ottavi avevano eliminato i nostri Sinner e Sonego in due set.

Nonostante le recenti vittorie ottenute dagli azzurri sulla coppia rivale, i bookmakers si schierano a favore dell’argentino e dello spagnolo quotati a 1.72 da Sisal, a 1.75 da Snai, mentre il successo di Bolelli e Vavassori vale 2.02 la posta in palio secondo Better, 2.00 per Bet365.

Fognini debutta a Phoenix

Ha lasciato il cemento di Indian Wells destando ottime sensazioni. Fabio Fognini si è spostato in Arizona, a Phoenix, dove oggi debutterà in tabellone nel Challenger in corso di svolgimento. Dopo il successo in tre set di Berrettini, un altro italiano è pronto a scendere in campo. Il ligure sfiderà l’americano Michael Mmoh, n. 125 del ranking.

L’unico precedente tra i due risale al secondo turno dell’UsOpen 2018: vittoria in rimonta in quattro set dell’allora testa di serie n. 14. Le quote parlano statunitense: la vittoria di Mmoh è data a 1.61 da Eurobet, a 1.62 da Bet365. Fognini vincente quota 2.20 secondo Bet365, 2.10 secondo Sisal.