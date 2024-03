Indian Wells, il programma di domenica 17 marzo: si parte alle 19 con la finale femminile Swiatek vs Sakkari (SKY Sport Tennis)

Due finali nobili come da tradizione nel super combined di Indian Wells al Tennis Garden: i due atti conclusivi dei tornei di singolare saranno rivincite di finali già giocate in California. Quella femminile tra Iga Swiatek e Maria Sakkari si è già giocata nel 2022 mentre quella maschile tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev è la stessa dell’anno scorso.

Curiosamente la polacca e la greca non si incontrano proprio da quel match, giocato esattamente due anni fa su questo stesso campo e vinto dalla N.1 del mondo per 6-4 6-1. Sakkari rimane però avanti nei confronti diretti (3-2). Diretta su SKY Sport Tennis dalle ore 19

La finale maschile, non prima delle ore 22 (sempre su SKY Sport Tennis), vede di nuovo di fronte lo spagnolo e il russo con Carlitos che dominò la finale dello scorso anno per 6-3 6-2.

3-2 per Alcaraz nei confronti diretti con vittoria anche nell’ultima sfida giocata nelle Finals di Torino in un match di round robin ininfluente per il russo che era già qualificato alle semifinali.

I due giocatori non vincono un Masters 1000 da quasi un anno: Alcaraz vinse a Madrid mentre Medvedev aveva conquistato il titolo a Roma (dopo aver già vinto quello di Miami). Si tratta dunque di una sfida molto importante per entrambi.