ATP Miami, dicono i bookies: Sinner super favorito con Medvedev. Ma Alcaraz è ancora in prima fila per la vittoria finale

Non sarà stato indimenticabile il Miami Open finora, dunque all’alba della seconda giornata di quarti di finale, ma ha certamente offerto tanti spunti interessanti, apparecchiando una nuova sfida tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, alla terza semifinale su 4 partecipazioni al 1000 in Florida. L’azzurro affronterà il russo per la quinta volta negli ultimi sei mesi, con quattro vittorie su 4, a fronte delle 6 sconfitte subite nel computo totale. Sarà un rematch della finale dello scorso anno vinta dal n.4 al mondo, che cercherà di replicare quanto fatto nel 2023 con finale a Indian Wells e vittoria a Miami. Come ad inizio torneo si tratta del secondo (Sinner) e del terzo (Medvedev) favorito dai bookies, con lo scettro di principale indiziato per la vittoria finale ancora tra le mani di Carlos Alcaraz, mediamente sul 2,50, ma con la possibilità su Goldbet e Better di giocare una maggiorata a 8,00 per il secondo titolo in Florida dello spagnolo. Sempre giocabile entro l’inizio del programma di giornata.

Lo spagnolo dovrà però avere prima ragione di Dimitrov ed eventualmente di Zverev o Marozsan. Solo allora potrà concentrarsi su colui che uscirà dall’altra semifinale. E qui veniamo al gran quesito: sarà la volpe o l’orso a raggiungere l’uva? Per le quote la risposta è abbastanza chiara, forse anche troppo sproporzionata verso Sinner. La sua vittoria è infatti a 1,41 su Goldbet, 1,41 su Better e 1,40 su Bet365; mentre la seconda finale a Miami del russo vale 2,85 volte la posta su Goldbet, 2,85 su Better e addirittura 3,00 su Bet.

Pronostico forse troppo sbilanciato, anche per quanto visto finora sui campi della Florida, e considerando che Medvedev, nonostante gli ultimi precedenti, rimane pur sempre un animale da cemento, osso durissimo su questi campi. Assume così tratti di certo più interessanti sì la vittoria di Sinner, ma in tre set, con più equilibrio: la si trova a 3,60 su Goldbet, 3,60 su Better e 3,75 come quota maggiorata su Bet365.

Calibrando di nuovo il discorso sulla testa di serie n.1, Alcaraz è atteso al varco da uno dei giocatori più in forma degli ultimi mesi, il Grisha ritrovato. Il bulgaro con la bella vittoria su Hurkacz ha completato il personale set di quarti di finale in tutti i 1000, e arriva quindi con il vento in poppa. Doverosamente lo spagnolo è favorito, nonostante abbia perso l’ultimo precedente a Shanghai: 1,15–5,40 su Goldbet, 1,15–5,40 su Better e 1,14–5,50 su Bet365. Quote forse anche eccessivamente unilaterali per un match che può nascondere insidie non indifferenti, che spingono verso una diversa selezione, di gran lunga più interessante: la vittoria almeno di un set per il bulgaro, quindi non 2-0 per Carlitos. Data a 2,38 volte la posta su Goldbet, 2,38 su Better, 2,37 su Bet. Perché i sogni degli uomini, anche quando sembra essere già giunto il tramonto, non moriranno mai.