Scanagatta: “Cosa deve fare Sinner per battere Dimitrov nella finale di Miami?”, ore 21 SKY Sport Uno e LIVE su Ubitennis [VIDEO]

Non sono Cahill ne’ Vagnozzi ma ho qualche idea. E qui la esprimo. Ciò oltre a tifare per lui senza lasciarmi prendere dalla nostalgia per il rovescio a una mano di Baby Fed Dimitrov o per il romanticismo di una bella storia quale sarebbe la vittoria del talentuosissimo bulgaro…insomma tiferò certamente per Jannik Sinner e per la conquista di n.2 del mondo che anche se Jannik dice che può’ essere un traguardo effimero e che conta il giusto, ma conta soltanto la classifica di fine anno io intanto preferirei metterci sopra subito il cappello … che poi non si sa mai.



Spunta un nuovo fenomeno e poi può anche capitare che ti trovi a rimpiangere l’occasione perduta. Guillermo Vilas non ha mai digerito di non essere diventato n.1 del mondo, sia pure per circostanze anche informatiche rocambolesche,e secondo me anche a Silvia Farina che e’ stata innumerevoli volte a un passo dal diventare top-ten le brucia ancora …per quanto tutti si dica e si pensi che fra essere n.10 oppure n.11 non ci dovrebbe essere alcuna differenza.

Anche fra essere n2 o n3 cambia poco … ma e’ meglio essere n2 subito e vincere Miami battendo un Dimitrov baciato dal grande talento che però alla fin fine nello sport lo si misura poi …a suon di vittorie.