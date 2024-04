Damir Dzumhur conquista il Challenger a Barletta in una finale a senso unico

Nella finale del Challenger di Barletta, si sono affrontati i primi due tennisti del seeding, Harold Mayot e Damir Dzumhur. Il cammino dei due verso la finale è stato impeccabile, Mayot ha sconfitto senza concedere neanche un set Kirill Kivattsev, Samuel Vincent Ruggeri, Maks Kasnikowski e Jacopo Berrettini, mentre Dzumhur ha superato Marius Copil, Andrea Picchione, Francesco Maestrelli e Timofey Skatov, concedendo un solo set a quest’ultimo. La finale è stata dominata da Dzumhur che in poco più di un’ora è riuscito a spazzare via il francese Mayot. Questo trofeo si va ad aggiungere ai suoi 8 titoli Challenger e 3 titoli ATP. Il nome del bosniaco viene per la prima volta inciso nell’albo d’oro di questo torneo, che vanta nomi prestigiosi come quello di Rafael Nadal e Richard Gasquet, mentre l’ultima edizione fu vinta dal giapponese Shintaro Mochizuki. Nella finale di doppio invece, Kolar e Tseng sono riusciti a sconfiggere Arribage e Bonzi portando a casa il trofeo con il punteggio di 1-6 6-3 10-7.

[2] Damir Dzumhur b. [1] Harold Mayot 6-1 6-3

Primo Set: Dzhumur spinge sull’acceleratore e Mayot non riesce ad esprimere il suo gioco

Nei primi game del match è il bosniaco a dettare il ritmo degli scambi. Dopo i primi 3 game, in cui i due giocatori riescono a conservare il loro turno di servizio, Mayot inizia a riscontrare le prime difficolta in battuta a causa della variazione di colpi del suo avversario, che riesce a far muovere da una parte all’altra il francese, portandolo più volte a commettere errori, regalando il primo break dell’incontro a Dzhumur.

Il bosniaco sfrutta al meglio il suo servizio concedendo a Mayot un solo punto in risposta in tutto il set. Successivamente, sul 4-1 in favore di Dzumhur, il suo avversario non riesce a chiudere il game al servizio, regalando un’altra palla break, subito sfruttata dal bosniaco, che ottiene il break e chiude successivamente il set al primo set point disponibile.

Secondo Set: Mayot sembra essere rientrato in partita ma crolla subito dopo, Damir Dzumhur trionfa a Barletta

Nel secondo set Mayot non ci sta alla sconfitta, e trova subito il break a 0 che conferma con il servizio portandosi in vantaggio per 3-0. Dopo questa reazione del francese, ricominciano i numerosi errori di lunghezza con i due fondamentali, che generano molta confusione negli schemi di Mayot che non riesce ad imporre più il suo gioco. Il 22 enne francese perde 6 game di fila a causa dei molteplici errori, ben sfruttati dal suo avversario. A Barletta dunque il campione è Damir Dzumhur, con il punteggio finale di 6-1 6-3. Il bosniaco con questi 75 punti guadagnati scalerà qualche posizione nel ranking, cercando di riavvicinarsi al suo best ranking di 23 esimo al mondo, ora è 159 esimo.