WTA Rouen, Martina Trevisan ritrova il sorriso contro Naomi Osaka. Bella vittoria in due set

Sesta vittoria stagionale per Martina Trevisan, colta al primo turno all’Open Capfinances Rouen Metropole contro Naomi Osaka. Il sorriso dell’azzurra la dice lunga sul periodo che ha vissuto l’azzurra. Tante difficoltà, poche vittorie, mentre contro la ex numero 1 al mondo si è esaltata sbagliando pochissimo e mettendo in difficoltà l’avversaria cercando di spostarla il più possibile. Trevisan vince 6-4 6-2 in un’ora e 33’. La n. 78 del mondo ha lucrato molto con la prima di servizio, portando a casa con essa il 74% di punti. Molto fallosa Osaka, specie sulle opportunità di break avute, tanto da sfruttarne solo una delle otto complessive avute. Si trattava del primo precedente tra le due atlete e la stagione sul rosso di Trevisan prosegue nei migliori dei modi, dopo i quarti toccati la settimana scorsa al W100 di Zaragoza. Per Osaka, invece, l’esordio su terra battuta non è stato dei più esaltanti con il dritto a darle tanti problemi, oltre a un confermato scarso feeling con la superficie. Per la toscana è davvero una boccata d’ossigeno visto che nel 2024 era uscita sette volte al primo turno e due al secondo. Giovedì affronterà Anhelina Kalinina e gli unici due precedenti disputati tra le due fin qui sorridono entrambi all’ucraina, anche se mai si sono affrontate su terra battuta. Kalinina ha vinto la sfida di primo turno con Alize Cornet per 6-4 7-5.

Primo set vinto da Trevisan, ma quanta fatica

Primo set molto combattuto con l’italiana a doversi difendere con le unghie sui suoi turni di battuta. Si comincia con parecchia tensione al servizio e si parte con un break e controbreak. Parte bene Martina che, però, non lascia andare il braccio nel secondo gioco e non riesce a confermare il break. Osaka spinge bene su un servizio che vien fuori a non elevatissima velocità. L’inerzia del match penda dalla parte della giapponese che, con i suoi colpi, riesce a procurarsi due palle break nel sesto gioco e ben tre nell’ottavo. Trevisan. Cinque occasioni mancate che affossano la giapponese, la quale non ha grandi rammarichi sulle palle break fallite, ma di certo conferma di non sentirsi a suo agio sul rosso. Mentre ripensa allo spreco appena consumato, il suo dritto dà una mano a Trevisan a costruirsi una palla break: Osaka è sciagurata e mette in corridoio una palla non complicata che le costa il break. L’azzurra non trema al servizio, comanda lo scambio e chiude la pratica del primo set con un faticoso 6-4.

Secondo set a senso unico

Nel secondo set è Trevisan a prendere in mano le redini del gioco. Osaka non soltanto dal punto di vista mentale, ma soprattutto fisico risente dal set appena concluso. L’azzurra ne approfitta subito e la costringe ai vantaggi nel primo turno di battuta e gli strappa il servizio nel terzo gioco. Adesso Trevisan è più offensiva: avanza in campo e cerca con continuità il lungolinea contro l’ex numero uno al mondo che fa fatica negli spostamenti laterali. Non ha bisogno di cercare la linea per fare il punto, basta provare a spostarla per indirizzare gli scambi. Osaka prova a tenersi viva con la prima di servizio, ma non riesce a chiudere i conti nel settimo gioco. Fallite due chance di 4-3, Trevisan l’aggredisce su due seconde palle abbordabili e la costringe all’errore. La giapponese accorda la racchetta al cambio campo, ma i suoi buoni propositi non trovano conferme in campo dove c’è spazio solo per il sorriso di Trevisan che trova una vittoria molto preziosa per il suo morale.

Sugli altri campi: vince Gracheva, bene Linette

Dinanzi al pubblico di casa, Varvara Gracheva batte Viktoriya Tomova in tre ore tiratissime. La francese ha servito per il match sul 5-4 e si è vista annullare due match point prima di subire il controbreak. Varvara non si deconcentra e riesce a strappare la battuta alla sua avversaria e a chiudere 7-5. Affronterà la cinese Yuan.

Gabriela Ruse lascia solo tre game a Nao Hibino e vince 6-2 6-1 in 62′ di gara. La rumena, da n. 162, conquista il secondo turno e affronterà la francese Burel, testa di serie n. 7.

Magda Linette supera agevolmente l’ostacolo Natalija Stevanovic, vincendo 6-2 6-1 in 69′.

La serba, n. 204 del mondo, non è mai riuscito a strappare il servizio alla polacca e non ha limitato i colpi della Linette. La n. 60 del mondo affronterà la vincente della sfida tra Pavlyuchenkova e Rus.

Avanti di un set, ma sotto 3-1 nel punteggio del secondo, la francese Diane Parry è stata costretta al ritiro contro Anna Karolina Schmiedlova. La slovacca avanza in tabellone e sfiderà Caroline Garcia.