Challenger Torino, entry list: Musetti, Sonego e tanto altro

In attesa delle Finals di fine anno, Torino è pronta a dare un assaggio di tennis con il Piemonte Open Intesa Sanpaolo. Arrivato alla seconda edizione, il Challenger 175 andrà in scena tra dal 13 al 19 maggio presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino. A dare il proprio consenso alla partecipazione saranno ben cinque italiani in top 100 ovvero Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Luca Nardi. Naturalmente dipenderà dal loro percorso agli Internazionali BNL d’Italia, ma se dovessero uscire di scena al primo o al secondo turno si presenteranno a Torino. Inoltre, ci saranno anche Jan-Lennard Struff (24 al mondo) e Marton Fucsovics (53) che hanno rispettivamente vinto il 21 aprile il BMW Open come primo titolo in carriera e il Romanian Open, a distanza di sei anni dall’ultimo successo dell’ungherese a Ginevra.

Ci sarà il campione in carica Domink Koepfer, attuale numero 54 della classifica ATP, che vinse contro l’italiano Federico Gaio, abile ad estromettere Sebastian Baez (all’epoca 40 al mondo) prima di arrendersi solamente all’ultimo atto. Come si legge dalla entry list, a comporre ulteriormente il tabellone ci sarà Mariano Navone, autore di una grande cavalcata a Bucarest dove ha battuto il nostro Darderi, Thiago Seyboth Wild, Francisco Cerundolo e Gregoire Barrere perdendo solo in finale contro Fucsovics. Nel torneo precedente, a Marrakech, venne invece sconfitto da Matteo Berrettini, arrivando comunque in semifinale.

Un altro tennista particolarmente in forma che potrebbe presenziare a Torino è Cristian Garin, giunto in semifinale sia a Estoril che a Monaco salvo poi perdere a testa alta contro Huberti Hurkacz, vincendo anche un set, e Taylor Fritz. Infine, da segnalare Federico Coria, Corentin Moutet, Yoshihito Nishioka, Emil Ruusuvuori, Jakub Mensik, Brandon Nakashima, Seyboth Wild, Daniel Elahi Galan e Yannick Hanfamm. Da sottolineare la grande attesa e l’entusiasmo dei tifosi da tutto il mondo che sotto il post ufficiale del sito hanno definito il torneo di Torino un “250” talmente soddisfatti da queste entry list che presentano giocatori interessanti e in grande spolvero.

Christian Attanasio