ATP Roma: Fognini ce la mette tutta, ma Fritz per oggi è superiore

Da Roma, il nostro inviato

[11] T. Fritz b. [WC] F. Fognini 6-3 6-4

Il Grandstand c’è, Fabio Fognini meno. Agli Internazionali d’Italia è Taylor Fritz ad approdare al terzo turno, per il disappunto della folla tricolore pesantemente coinvolta in un match che nei fatti non è mai stato in dubbio. L’americano ad oggi ha una condizione fisica troppo superiore rispetto al giocatore di Arma di Taggia. Che, per quanto riesca ancora a tessere meraviglie con il braccio, che in fondo non peggiora, non sempre regge il passo di un giocatore più giovane e molto più in palla ad oggi.

Non a caso infatti finché il fisico fin lì arriva l’ex n.9 al mondo. E lo sostiene troppo poco. Lo spettacolo c’è, per quanto si percepisca ancora una certa stanchezza nell’azzurro dopo il faticoso match terminato ieri in tarda serata contro Evans. Fritz conferma invece l’ottima forma mostrata a Madrid, e pur producendosi nel suo minimo porta a casa un primo set in cui salvo qualche fiammata dall’altra parte è stato lui a condurre, anche con tanti regali da parte del suo avversario, va sottolineato.

Non cambia di molto la situazione nel secondo parziale, per quanto il pubblico provi a dare un sostegno concreto al suo beniamino, che prova ad aggrapparsi al servizio per impedire di scappare all’americano, tentando anche delle palle corte molto ben eseguite per spezzare il ritmo e tentare di uscire dallo scambio dove Fritz è chiaramente superiore.

Soprattutto dal lato del rovescio l’americano riesce a prendere molto più campo, per quanto sicuramente l’azzurro disputi un secondo set decisamente migliore del primo. E addirittura, quando l’avversario serve per il match si spinge anche a due palle del contro-break. Ha il merito di crederci fino all’ultimo il nostro, regalando alla folla un paio di colpi di assoluto pregio. Ma che non bastano per veramente dar noie a una versione estremamente solida e glaciale di Fritz. Dunque, sono solo Passaro e Darderi a staccare il pass per il terzo turno.