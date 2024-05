WTA Rabat, Bronzetti fa suo il derby contro Trevisan

L. Bronzetti b. M. Trevisan 6-2 6-3

La vendetta sportiva è servita. Sempre a Rabat, dove nel 2022 Martina Trevisan accedeva in finale battendo Lucia Bronzetti in due set, per poi trionfare nell’ultimo atto contro Claire Lui, questa volta è la tennista di Rimini ad avere la meglio con il risultato di 6-2 6-3. Una vittoria netta dal punto di vista del risultato, ma parliamo comunque di un incontro durato 1 ora e 39 minuti a dimostrazione dell’equilibrio per la maggior parte dei tratti della gara. La maggior tenuta al servizio di Bronzetti, al netto dei break subiti, ha spazzato via un’indecisa Trevisan che non ha mai dato l’impressione di potersi imporre sul medio-lungo termine. Ora Bronzetti affronterà la vincente tra Xiyu Wang e Peyton Stearns.

Primo set: Regna l’equilibrio, ma Bronzetti ne ha di più

Per commentare il primo set tra Martina Trevisan e Lucia Bronzetti è necessario iniziare con un dato: in nessuno degli otto game giocati c’è stato un singolo gioco con meno di due punti a testa. Questo significa che in risposta sono sempre arrivati almeno due “15”, a dimostrazione di una gara molto avvincente ma anche ricca di sbavature. Fatto sta che paradossalmente il break non arriva per ben 5 game di fila, fino a quando Lucia Bronzetti strappa il servizio portandosi sul 4-2: decisiva la seconda delle prime due palle break dell’incontro. Il gioco successivo vede anche i primi i break point in favore della Trevisan, ma in nessuna delle tre situazioni riesce a riportare in parità il match, complici spesso e volentieri errori di precisione. A quel punto la Trevisan sembra quasi arrendersi ad un destino già scritto e nel suo quarto game di battuta concede il secondo break consecutivo, anche questa volta a 30, per la gioia di Lucia Bronzetti che si assicura il vantaggio. Inutile dire che la differenza l’ha fatta il servizio poiché la tennista di Rimini, per quanto abbia subito nei turni di battuta, ha salvato tre palle berak senza mai concedere dunque il servizio alla connazionale toscana. Passivo pesante per chi non ha visto l’incontro dato che come raccontato si è trattato di un set equilibrato, con buone cose da una parte e dall’altra e naturalmente qualche errore. Insomma, i quattro game di distacco non si sono percepiti, ma il campo ha parlato.

Secondo set: Pioggia di break, Trevisan cede e Bronzetti ne approfitta

Il secondo set della sfida tra Trevisan e Bronzetti è da far venire il mal di testa. Nei primi quattro game ci sono stati altrettanti break, complici troppi errori e doppi falli da una parte e dall’altra. Nel 75% dei casi, le tenniste partono con uno svantaggio di 0-30 complicandosi così la vita. Il momento che probabilmente cambia l’inerzia della partita è il sesto gioco dove Trevisan mantiene il servizio, ma facendo una fatica clamorosa e paradossalmente dando fiducia a Bronzetti. Infatti ci sono stati ben quattro break point, tre di questi consecutivi dato che il game era partito con un perentorio 0-40. Trevisan come detto si salva, annullando tutte e quattro le possibilità di break, ma Bronzetti per quanto rimanga con l’amaro in bocca non si scompone ed evita il passaggio a vuoto chiudendo con enorme facilità sia il settimo gioco, col servizio dalla sua parte, sia soprattutto quello successivo dove riesce a strappare il terzo break del secondo set a 15. I soli due punti in due giochi da parte di Trevisan raccontano la confusione mentale e tecnica della tennista di Firenze che affronta il non gioco senza pretese. Ed è qui che la testa serie numero 4 del torneo vince con grande smorzata che supera di quel tanto che basta la rete rendendo vano il tentativo di recupero di Treivsan. Termina così e con un bellissimo abbraccio l’incontro degli ottavi di finale del torneo di Rabat per 6-2 6-3. Naturalmente Bronzetti domina nelle statistiche di punti vinti in servizio e in risposta, dato che nonostante i due break Trevisan non riesce mai a mettere in fila due giochi consecutivi con soli 5 giochi vinti.

Christian Attanasio