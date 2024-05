WTA Strasburgo: festa americana con Collins e Keys. Haddad Maia KO

Si sono giocate tre delle quattro partite previste per giovedì 23 dell’Internationaux de Strasbourg 2024 per quanto riguarda i quarti di finali. Infatti non è stata disputata la sfida tra la testa di serie numero uno Marketa Vondrousova e Angelina Kalinina per oscurità dato che i campi sono sprovvisti di luce per permettere il regolare svolgimento dell’incontro. La sorpresa di giornata è sicuramente l’eliminazione di Beatriz Haddad Maia, prima avversaria al Roland Garros della nostra Elisabetta Cocciaretto, oggi sconfitta in due set a Rabat da Kamilla Rakhimova. Tornando alla tennista brasiliana e al torneo di Strasburgo, la testa di serie numero due è incappata in un netto 6-3 6-0 in un’ora e mezza da parte di Liudmila Samsonova, abile a salvare cinque palle break su cinque senza dunque mai perdere il controllo del servizio e della partita. Negli altri due match è stata una vera e propria festa americana tra Danielle Collins e Madison Keys.

Partiamo con la numero 12 al mondo che ha estromesso dalla competizione la francese Clara Burel, tra le sorprese più belle di Strasburgo visto i successi contro Karolina Pliskova ed Elina Svitolina. Nulla ha potuto invece contro Collins che in poco più di un’ora ha archiviato la pratica per 6-1 6-3. Ironia della sorte, stesso risultato anche per la sua connazionale Madison Keys che proprio con un 6-1 6-3 ha vinto contro la polacca Magda Linette. Dopo Xinyu Wang, è il turno della polacca che conclude malissimo il primo set e non riesce mai ad entrare in partita nel secondo. In semifinale Keys cerca il quarto successo di fila contro Samsonova dopo quelli ad Adelaide, Us Open e infine a Madrid poco più di un mese fa. Dall’altra parte naturalmente ci sarà Danielle Collins che sfiderà la vincente tra Vondrousova e Kalinina, match che come detto non è stato giocato e verrà immediatamente recuperato la mattina del 24 maggio.

Christian Attanasio