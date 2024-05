Roland Garros, Alcaraz: “Non sento più dolore. Sinner? Gli ho mandato un messaggio dopo l’infortunio”

Guarda l’editoriale del direttore Scanagatta ⤵

Carlos Alcaraz non ha più dolore all’avambraccio ed è pronto a giocare il suo miglior tennis al Roland Garros: questo il principale messaggio delle dichiarazioni rilasciate in conferenza a due giorni dal suo esordio, che avverrà domenica contro il lucky loser statunitense Jeffrey John Wolf. Lo spagnolo, poi, ha rivelato di aver mandato un messaggio di supporto a Jannik Sinner quando ha saputo del suo infortunio e ha raccontato le emozioni che prova al pensiero che questo sia l’ultimo Roland Garros per il 14 volte campione Rafael Nadal.

D. Come ti senti dopo l’infortunio subito a Madrid?

“Mi sento meglio. Tutte le sessioni di allenamento che ho svolto a casa e qui sono andate piuttosto bene, mi sento sempre meglio. Quantomeno posso allenarmi e colpire la palla senza avvertire dolore, e questo è sicuramente positivo per me. Onestamente arrivo a questo torneo senza aver giocato molte partite, di certo non quante avrei voluto, ma mi sto concentrando sugli allenamenti. Non mi servono molti match per tornare al 100%, quindi penso che questa settimana trascorsa qui mi stia permettendo di mettermi nelle condizioni di essere pronto per giocare”.

D. A Madrid sembra che abbia deciso di partecipare al torneo la mattina stessa del tuo primo incontro. Quando hai preso la decisione per il Roland Garros e perché, visto che sei ancora giovane e avrai tante altre occasioni per venire qui?

“Innanzitutto ho preso questa decisione perché il Roland Garros è un torneo davvero speciale. Tutti vogliono essere presenti nei tornei Slam e fare del loro meglio. Questo torneo è una delle ragioni per cui mi alleno ogni giorno. Ho deciso di venire qui molto tempo fa, diciamo qualche settimana fa, perché mi sentivo meglio. Abbiamo lavorato molto bene sull’avambraccio per recuperare dall’infortunio il prima possibile. Abbiamo fatto tutto con i giusti tempi: ho iniziato prima a colpire la palla al 30%, salvo poi aumentare l’intensità gradualmente nei giorni successivi. Mi sono sentito bene anche quando mi sono allenato a ritmo alto, quindi ho stabilito che avrei giocato il Roland Garros”.

D. Quali sono le tue emozioni sapendo che Nadal sta giocando il suo ultimo Roland Garros dopo averlo vinto così tante volte? Avresti in qualche modo voluto affrontarlo al primo turno?

“Onestamente no. Quando ho visto che avrei avuto il 50% di possibilità di giocare subito contro di lui… (ride). So che è un torneo molto speciale per Rafa ed è un peccato che sia l’ultima volta per lui quest’anno. Per quel che mi riguarda, voglio godermi la sua presenza qui per tutto il tempo che giocherà. Voglio godermi il suo tennis. Ovviamente tutto deve prima o poi volgere al termine, ma onestamente non amo l’idea che si ritiri a breve o che stia disputando i suoi ultimi tornei”.

D. Djokovic e Nadal non stanno ottenendo buoni risultati quest’anno e Sinner sta recuperando da un infortunio. Chi pensi che possa essere il tuo principale ostacolo dal tuo lato del tabellone?

“Anch’io sto recuperando da un infortunio quindi non so, ogni giocatore che affronterò rappresenterà un ostacolo importante per me. Jannik Sinner sta vivendo una stagione fenomenale quest’anno: per me non importa più di tanto se sta recuperando da un infortunio, penso che abbia la capacità di essere già ad alti livelli qui, come Rafa e come Djokovic. Jannik è una persona eccezionale fuori dal campo, abbiamo condiviso tanti bei momenti e parliamo sempre un po’ quando ci incontriamo. Quando ho saputo del suo infortunio gli ho subito mandato un messaggio e gli ho augurato una pronta guarigione. Sono contento sia qui, è meglio per tutti che tutti i più forti del mondo siano presenti. Gli auguro il meglio per il presente ed il futuro”.

Mario Boccardi