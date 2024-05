Roland Garros: seconda giovinezza Errani, vola al secondo turno

Guarda il video di Ubaldo Scanagatta e Vanni Gibertini ⤵

[Q] S. Errani b. A. Schmiedlova 6-3 6-2

Non si ferma Sara Errani che dopo aver superato i tre turni di qualificazione all’Open di Francia senza perdere nemmeno un set, allunga il trend positivo battendo la slovacca Anna Schmiedlova per 6-3 6-2, in quello che è il 24° match vinto in questo torneo in carriera. Solo cinque i giochi lasciati dall’ex numero 5 del mondo all’avversaria in un match durato un’ora e mezza. Dopo i quarti di finale dello scorso anno si arresta quindi subito il cammino della numero 54 del ranking WTA, mentre Sara Errani, già finalista nel 2012, avanza verso la sua avversaria al secondo turno, la numero 22 del seeding Emma Navarro.

Primo set

Nel pasticcio collettivo la spunta Sara Errani. Su un totale di nove game infatti il tabellino del match registra ben 8 break solo nel primo parziale. Cinque i servizi strappati a favore di dell’emiliana contro i tre della 29enne slovacca. Vitale per l’ex numero 5 del mondo l’ottimo secondo gioco che le ha permesso di conservare il break iniziale e portarsi sul 2-0. Particolarmente fallosa invece la ventinovenne sia dal servizio che, soprattutto, in campo, registrando ben 19 errori non forzati.

Secondo set

Nel secondo parziale continua il trend stabilitosi poco prima. Sara Errani lascia subito il servizio dopo un primo game combattutissimo, lo recupera e lo riperde. Ma dal quarto gioco è un’altra storia, ai vantaggi strappa ancora una volta il servizio all’avversaria e da lì in poi sfrutta le condizioni particolarmente lente del campo per vincere cinque game di fila e conquistare il set per 6-2.

Michele Larosa