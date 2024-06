Ubicontest, Roland Garros day 7: che sia il giorno di Musetti. E forse anche di Paolini? Fa’ il tuo gioco con Ubitennis

Mi torni in mente, Parigi come sei. Arnaldi, Sinner e Cocciaretto hanno confezionato un venerdì da sogno al Roland Garros, con un clamoroso all in italiano, ennesimo segnale di un movimento in continua crescita, che non accenna a fermarsi. E che non vorrà certo farlo in un sabato in cui l’avversario principale di Parigi sarà sì la pioggia, ma soprattutto un n.1 sullo Chatrier. Per non parlare di una canadese decaduta ma che ha dato e può dare tanto. Il solo modo per capire di cosa si parli è fornire il proprio pronostico sui match selezionati da Pellegrino Dell’Anno e Giovanni Pelazzo, sui quali giocare cliccando su questo link. Ciò detto, oltre a un gran augurio vi raccomandiamo di continuare a giocare, perché se il contest continuerà a crescere durante il Roland Garros e Wimbledon, presto come premi metteremo in palio dei biglietti per i migliori tornei dell’anno.

Raramente scegliere un match è stato così semplice e scontato. Ma poteva essere altrimenti dato che parliamo del terzo turno tra il n.1 al mondo Novak Djokovic e la tds n.30 Lorenzo Musetti? Una sfida che ormai non è più una rarità, visto che i due si sono già affrontati 5 volte, con il serbo vincente in quattro occasioni, la prima delle quali proprio sui campi parigini 3 anni fa, quando Lorenzo toccò con mano l’impresa, raggiunta poi lo scorso anno a Montecarlo. L’azzurro difende gli ottavi dello scorso anno, miglior risultato in uno Slam, ottenuto due volte al Roland Garros, torneo che Nole ha invece vinto tre volte, mai arrivandoci però senza neanche una finale. E oggi Lorenzo entrerà in campo dopo una super prestazione contro Monfils. Indizi che costituiscono speranze, nonostante quote ovviamente sbilanciate: Musetti è a 4,90 su Goldbet, 4,90 su Better e 5,00 su Bet365, mentre Nole è a 1,17 su Goldbet e Better, 1,17 su Bet. Agli ottavi ci sarà uno tra Paul e Cerundolo.

Ma anche oggi l’Italia verrà rappresentata in entrambi i tabelloni, con Jasmine Paolini, tds n.12, opposta a Bianca Andreescu. Nonostante sia scivolata al n.228 delle classifiche la canadese ha dimostrato, specie contro Kalinskaya, di avere ancora tanto da dire. Un tennis vario e che potrebbe causare non indifferenti difficoltà all’azzurra, più leggera ma in uno stato di forma ad oggi assolutamente migliore. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici, entrambe alla ricerca del primo ottavo a Parigi. Jasmine in uno Slam ha ottenuto questo traguardo qualche mese fa in Australia, Andreescu addirittura vinse lo US Open 2019. Tante cose però sono cambiate, e l’esperienza non basta ad indirizzare i pronostici: Paolini è data infatti a 1,48 su Goldbet, 1,48 su Better e 1,50 su Bet365, mentre la canadese a 2,60 su Goldbet e Better, 2,63 su Bet. Chi vince troverà Zheng o Avanesyan.

In ultimo una di quelle partite che accendono i riflettori sui troppo trascurati match WTA, tra la n.2 al mondo Aryna Sabalenka e la decaduta al n.139 Paula Badosa. Due amiche, oltreché due grandi giocatrici, affrontatesi cinque volte con tre vittorie (dopo aver perso le prime due) della bielorussa, che sta giocando per difendere la semifinale dello scorso anno. Arriva con un’onda lunga che sicuramente dà fiducia e fa guardare con ottimismo a qualsiasi incontro, anche contro un’avversaria che la conosce bene e che cerca invece di tornare agli ottavi in Francia 3 anni dopo la sconfitta ai quarti contro Zidansek. Tanto cuore, ma uno svantaggio ampio in termini di tennis, come ricordano i bookmakers: Sabalenka vale 1,23 volte la posta su Goldbet, 1,23 su Better e 1,20 su Bet365, mentre Paula a 4,00 su Goldbet e Better, 4,50 su Bet. La vincitrice affronterà Keys o Navarro.