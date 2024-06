Roland Garros, dicono i bookies: Alcaraz favorito su Sinner, ma spunta una quota pazzesca. Equilibrio Zverev-Ruud

Guarda il video del direttore Scanagatta

Ed infine siam giunti al giorno X, al giorno del nono atto della sfida più attesa tra le sfide più attese del tennis moderno. Al giorno del match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per la prima volta opposti in una semifinale Slam sui campi del Roland Garros. Con gli occhi ancora lucidi grazie a Jasmine Paolini, al suo sorriso e alle sue imprese, è tempo di pensare al n.1 non solo d’Italia ma (anche ufficialmente tra tre giorni) del mondo. Chiamato oggi a dimostrarlo definitivamente contro l’amico e rivale.

L’incontro si prospetta spettacolare, con scambi lunghi e intensi e tanti punti da highlights. Innegabilmente però lo spagnolo ha un gioco che si sviluppa meglio su terra e che potrebbe dargli maggiori chance di dar noia a Sinner, soprattutto per l’innata capacità di sfruttare a piacimento le palle corte, arma che l’azzurro sta sviluppando bene ma non ancora al livello di Carlitos. Che, essendo tra l’altro alla seconda semifinale da queste parti dopo la sconfitta dello scorso anno contro Djokovic, parte anche favorito dalle quote: la sua vittoria è a 1,62 su Goldbet, 1,62 su Better e 1,57 su Bet365. Jannik parte invece leggermente indietro, come d’altronde è stato dall’inizio del torneo, a 2,31 su Goldbet, 2,31 su Better e 2,38 su Bet365. La quota che però, dicendolo anche a malincuore, è la più interessante di giornata riguarda Alcaraz. I nuovi iscritti su Goldbet e Better potranno infatti giocare a 6,00 (una cifra folle) che lo spagnolo non perda 3-0, quindi che vinca almeno un set.

E onestamente, anche andando a dare uno sguardo alle quote riguardanti chi alzerà la Coppa dei Moschettieri, è quasi impossibile pensare ad un 3-0 dell’azzurro. La quota che premia lo spagnolo è infatti addirittura scesa a 2,00 su Better e 2,05 su Bet365, per quanto rimanga ancora valida la promozione di Goldbet che restituirebbe un valore pari a 10 volte la posta giocata dai nuovi iscritti in caso di trionfo del giocatore di Murcia. Vicino, ma più indietro in questa graduatoria, invece Sinner. L’altoatesino è quotato a 3,00 su Goldbet e 3,25 su Bet365; da un lato appare dunque chiaro come la semifinale odierna sia vista come una finale anticipata, dall’altro come ad avere quel montante in più ci si aspetta sarà Carlitos. E Better, a maggior ragione, spinge ancora a 10,00 la promozione per i nuovi iscritti riguardo il secondo Slam di Jannik.

Molto come abbiamo visto dipenderà dai due giovani prospetti, ma l’altra semifinale propone un incontro altrettanto interessante tra due rappresentanti della middle generation, Alexander Zverev e Casper Ruud, rispettivamente alla quarta e terza semifinale di fila a Parigi. Il norvegese le ha vinte entrambe, compresa quella dello scorso anno proprio contro Sasha, che invece non ha mai superato questo scoglio. Leggendo le opinioni dei bookmakers il tempo però sembra essere maturo. Oltre infatti che nel testa a testa odierno (1,73–2,12 su Goldbet, 1,73–2,12 su Better e 1,73–2,10 su Bet365) il n.4 al mondo parte avanti anche nella graduatoria per la vittoria finale, quotata per lui a a 6,00 su Goldbet e Better, 6,00 anche su Bet. Indietro di un soffio invece Ruud, il meno considerato per il trofeo tra i quattro rimasti, a 6,50 su Goldbet e Better, 6,50 su Bet365. Ma il tennis, chiedere a Gaston Gaudio che trionfò qui esattamente 20 anni fa, tra i suoi tanti lati oscuri non ha quello di essere una noiosissima scienza esatta.