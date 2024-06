Roland Garros, il programma di sabato 8 giugno: Swiatek-Paolini alle ore 15. A seguire Bolelli/Vavassori

Guarda il video del direttore Ubaldo Scanagatta e di Paolo Di Lorito ⤵

È stato pubblicato il programma del Roland Garros per quel riguarda sabato 8 giugno, giornata in cui verranno proclamati i campioni del singolare femminile e del doppio maschile.

Si partirà, sullo Stadio Philippe Chatrier, proprio con le donne: a sfidarsi saranno Iga Swiatek e Jasmine Paolini a partire dalle ore 15. È il terzo confronto diretto tra le due, con la polacca che ha vinto i precedenti due senza mai concedere un set. La numero 1 del mondo ha vinto tutti gli ultimi 18 incontri disputati e, reduce dai trionfi anche nei WTA 1000 di Madrid e Roma, proverà a concludere una tripletta clamorosa. Jasmine, dal canto suo, proverà a far sognare l’Italia intera.

A seguire, ci sarà la finale del doppio maschile e anche questa parlerà italiano: protagonisti saranno infatti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, i quali dovranno vedersela con la coppia formata dal croato Mate Pavic e dal tennista di El Salvador Marcelo Arevalo. I due azzurri, attualmente terzi nella Race to Turin, potranno – sollevando il trofeo – salire al primo posto della classifica tra le migliori coppie del 2024. Da seguire anche le fasi conclusive del torneo Junior: si segnala in particolare, come secondo incontro dalle ore 11 sul Campo 13, la finale del doppio maschile con Federico Cinà in campo.

Mario Boccardi