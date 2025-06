ATP ‘s-Hertogenbosch: i tie-break di Opelka sono letali per Medvedev, out anche Khachanov. Humbert sfiderà Diallo

Le semifinali dell’ATP di Hertogenbosch vedranno come protagonisti Gabriel Diallo contrapposto a Ugo Humbert e Reilly Opelka sfidare Zizou Bergs. Palmares e seeding alla mano gli assenti illustri sono Khachanov e, soprattutto, Medvedev. Il tandem russo ha già avuto qualche difficoltà nel turno precedente, con Kareen a salvarsi nel tie break con McDonald e Daniil a salvare set point contro Mannarino, e nei quarti è arrivato il momento dell’eliminazione.

La testa di serie numero 3 viene battuta dal sopraccitato Diallo in due set con il punteggio di 7-6(6) 6-4 in quasi due ore di gioco mentre il campione dello US Open 2021 perde due tie break in copia carbone, cedendo il passo al lucky loser americano 7-6(5) 7-5(5). Ricorre ad un doppio tie break anche Bergs per regolare 7-6(2) 7-6(4) la pratica Lajal, con il giovane estone ad avere la meglio proprio su Opelka nelle qualificazioni. Non c’è storia invece tra Humbert e Nuno Borges, con il portoghese che racimola solo cinque game arrendendosi 6-1 6-4.

[LL] R. Opelka b. [1] D. Medvedev 7-6(5) 7-6(5)

Due tie break che sanno di beffa. Continua l’allergia all’erba di Daniil Medvedev che da numero uno del seeding viene estromesso dal torneo olandese da un lucky loser. Il ripescato, però, non è uno qualunque ma quel Railly Opelka che trova il secondo successo con il russo su sei sfide totali giocate, e si regala una semifinale che mancava da sei mesi, quando a Brisbane si ritirò dopo appena cinque game contro Jiri Lehecka. Una delusione ma non una brutta partita giocata dal russo, che ad onor del vero, ha avuto più chance di break, 3 a 1 totali, rispetto all’americano che ha rischiato di perdere il servizio salvo poi ritrovare il suo colpo migliore che alla fine produrrà 24 ace e nessun doppio fallo (a differenza dell’ex numero 1 del mondo, il quale nel tie-break del secondo set ne ha compiuti ben tre di doppi falli, incluso quello sul match point). Un segnale preoccupante per il moscovita che continua il digiuno di titoli avviato più di due anni fa, provando ad invertire la rotta già dal torneo di Halle.