US Open

US Open: Fils salta anche l’ultimo Slam della stagione

Il 2025 di Fils, a livello Slam, termina qui. Il francese non ha preso parte a Wimbledon e allo US Open. Si è invece ritirato in corsa all'Australian Open e al Roland Garros

By Pietro Sanò
1 Min Read

Il tentativo di rimettersi in corsa per Flushing Meadows è stato vano per Arthur Fils. Il talento francese classe 2004, assente dal circuito dall’epico incontro di secondo turno giocato all’Open di Francia, si è presentato al Masters 1000 di Toronto, esordendo in modo positivo contro Carreno Busta, ma arrendendosi nel match successivo col ceco Lehecka. L’ex numero 14 del mondo avrebbe dovuto anche partecipare a Cincinnati, ma evidentemente l’infortunio alla schiena è ancora una spina nel fianco per il giovane Arthur, che ha deciso di rinunciare persino allo US Open.

Il cristallino talento di Bondoufle è stato tormentato quest’anno dai problemi fisici, e nel 2025, Fils, ha sempre concluso gli Slam con un ritiro, oppure, come nel caso di Wimbledon e US Open, senza nemmeno prendervi parte. La rinuncia del francese al Major statunitense darà spazio ad un Lucky Loser nel main draw.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

US Open, ritornano le star: Del Potro, Roddick, Agassi e McEnroe in campo giovedì 21 luglio
US Open
US Open, Zeppieri avanza battendo Habib. Semaforo rosso per Brancaccio
Italiani US Open
Jasmine Paolini e il coraggio di sopportare la pressione
Italiani
Laver Cup 2025, Flavio Cobolli farà parte del Team Europe: “Convocazione speciale”. Ecco le squadre al completo
Italiani