US Open: Fils salta anche l’ultimo Slam della stagione

Il tentativo di rimettersi in corsa per Flushing Meadows è stato vano per Arthur Fils. Il talento francese classe 2004, assente dal circuito dall’epico incontro di secondo turno giocato all’Open di Francia, si è presentato al Masters 1000 di Toronto, esordendo in modo positivo contro Carreno Busta, ma arrendendosi nel match successivo col ceco Lehecka. L’ex numero 14 del mondo avrebbe dovuto anche partecipare a Cincinnati, ma evidentemente l’infortunio alla schiena è ancora una spina nel fianco per il giovane Arthur, che ha deciso di rinunciare persino allo US Open.

Il cristallino talento di Bondoufle è stato tormentato quest’anno dai problemi fisici, e nel 2025, Fils, ha sempre concluso gli Slam con un ritiro, oppure, come nel caso di Wimbledon e US Open, senza nemmeno prendervi parte. La rinuncia del francese al Major statunitense darà spazio ad un Lucky Loser nel main draw.