ATP Shanghai, il programma di lunedì 6: derby Musetti-Darderi. In campo anche Zverev e Medvedev

Il lunedì del Masters 1000 di Shanghai si preannuncia infuocato – non solo per le condizioni di gioco – con un programma ricco di sfide interessanti e un sapore tutto italiano grazie al derby tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. I due azzurri si affronteranno nel secondo match pomeridiano sul Grandstand 2, in un incrocio che promette scintille tra il talento elegante del carrarino e la potenza esplosiva dell’italo-argentino. Per Musetti, numero 8 del seeding, sarà un test importante dopo un avvio di stagione asiatica non semplice, mentre Darderi – spinto dall’entusiasmo dei suoi recenti progressi – cercherà l’impresa per continuare il suo percorso di crescita nei tornei di alto livello.

Sul campo principale (Stadium Court), l’attenzione sarà puntata soprattutto su Alexander Zverev, terza testa di serie, che affronterà in serata il francese Arthur Rinderknech. Il tedesco punta a una vittoria per riprendersi da un periodo in cui sembra aver perso ogni punto di riferimento.

A seguire, sempre sullo Stadium Court, spazio a una sfida di altissimo livello tra Daniil Medvedev e Alejandro Davidovich Fokina. Il russo, sedicesima testa di serie, dovrà vedersela con uno degli avversari più imprevedibili del circuito.

Completano il programma singolare, tra gli altri, il numero 7 del seeding Alex de Minaur contro il polacco Kamil Majchrzak, e il duello tra due ex Next Gen come Denis Shapovalov e Jiri Lehecka. Attendiamo con curiosità anche Learner Tien, reduce dalla finale persa con Jannik Sinner al China Open di qualche giorno fa, se la vedrà con il britannico Cameron Norrie.