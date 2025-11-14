ATPWTA

Kooyong Classic 2026: presenti Musetti e Berrettini

Dal 13 al 15 gennaio la tradizionale esibizione che precede l'Australian Open vedrà in campo anche Bublik, Cilic e Khachanov, oltre alla 42enne Daniela Hantuchova

Di Luca De Gaspari
Il Kooyong Classic ha ufficializzato i giocatori che parteciperanno all’esibizione di Melbourne dal 13 al 15 gennaio 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti-preparazione più prestigiosi alla vigilia degli Australian Open.

Il campo maschile è ricco di volti noti del circuito: Hubert Hurkacz, sempre pericoloso sul veloce, sarà affiancato dall’ex campione Slam Marin Cilic, il russo Karen Khachanov e i nostri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Ci sono anche Alexander Bublik e i giovani in crescita Learner Tien e Zhang Zhizhen,

Nel tabellone femminile spiccano i nomi di Donna Vekic, reduce da alcune delle migliori stagioni della sua carriera, e della ex top player e voce del tennis Daniela Hantuchova, che torna in campo per l’occasione a 42 anni

Il Kooyong, come da tradizione, offrirà tre giorni di match senza pressioni di classifica ma utilissimi per testare forma, ritmo e condizioni alla vigilia dello Slam di Melbourne.

