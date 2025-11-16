A1 maschile, in campo per lo scudetto

Nella gara d’andata della semifinale della parte alta del tabellone il CTD Massa Lombarda (Ravenna), che ha chiuso la “regular season” in testa al Girone 3, ospita il Santa Margherita Ligure, primo nel Girone 2. I romagnoli, che nella prima fase di campionato hanno ottenuto quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta, possono schierare Zeppieri, Vasamì, Forti, Rottoli, Bilardo, Ricci, De Bernardis e lo slovacco Klizan. I liguri, semifinalisti nello scorso campionato, hanno ottenuto anche loro quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta, e possono contare su Pellegrino, Maestrelli, Romano, Castagnola, Basso, Nosei, Tassara, lo spagnolo Martinez e l’elvetico Bertola.

Il Circolo Tennis Massa Lombarda, già certo della qualificazione ai play-off scudetto, ha chiuso la prima fase con la testa rivolta alle semifinali e una sconfitta ininfluente per 4-2 sui campi dell’Eur Sporting Club Roma. Il capitano Michele Montalbini ha dato spazio a chi finora aveva trovato meno campo, come Peter Buldorini e il giovane vivaio Pietro Ricci, mentre i doppi Bilardo-Rottoli e Buldorini-Ricci hanno firmato i due punti romagnoli.

“Con la qualificazione già in tasca – ha commentato il dirigente Fulvio Campomori – era giusto dare spazio a tutti. Ora ci attende una semifinale difficilissima contro Santa Margherita Ligure, ma la nostra forza è sempre stata lo spirito di squadra”. La sfida d’andata è in programma domenica 16 novembre all’Oremplast Tennis Arena, con ritorno sette giorni dopo in Liguria.

Nell’altra sfida il Match Ball Firenze Country Club, primo nel Girone 1, riceve l’SC Selva Alta Vigevano, che ha chiuso la prima fase al comando nel Girone 4. I toscani, che nella prima fase di campionato hanno ottenuto quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta, possono schierare Jacopo Berrettini, Ferrari, Lorenzo Sciahbasi, Capecchi, Meduri, Farevolti, Padovani, lo spagnolo Tiffon ed il rumeno Jianu. I lombardi, unico team imbattuto in campionato con quattro vittorie e due pareggi nella “regular season”, in rosa hanno Ocleppo, Beraldo, Dadda, Conti, Baldi, Masera, l’argentino Trungelliti ed il ceco Svrcina

Le gare di ritorno sono in calendario per domenica 23.

Questo il programma delle semifinali/play-off – domenica 16 novembre (inizio ore 10):

CTD Massa Lombarda – Santa Margherita Ligure

Match Ball Firenze Country Club – SC Selva Alta