I migliori under 20 del tennis, da Mensik e Fonseca a Cinà e Bernet

20. Juan Carlos Prado Angelo (BOL)

Nato: 06/03/2005 a Santa Cruz de la Serra (Bolivia)

Ranking attuale: 209 (best ranking)

La top 10 alla sua nascita: 1) Federer, 2) Hewitt, 3) Roddick, 4) Safin, 5) Coria, 6) Henman, 7) Moya, 8) Gaudio, 9) Agassi, 10) Nalbandian

Il primo boliviano a raggiungere una finale Slam, seppur junior, e ad issarsi fino al n.1 al mondo di categoria. Prado Angelo è un giocatore solido, a suo agio ovviamente sulla terra, e già vicino ai primi 200, con una classifica che vale le qualificazioni Major. Non un fenomeno di precocità, ma un giocatore che sta muovendo gradualmente i suoi passi verso il tennis che conta, e nel 2024 ha potuto anche fare da sparring a Carlos Alcaraz prima delle ATP Finals. Già una certezza a livello Challenger, da fondo campo è molto solido: non ha colpi che da soli valgono il punto, ma è dotato della giusta pazienza per andarseli a costruire con tattica. Ha definito il periodo attuale come “il miglior momento nella storia del tennis boliviano”. Non gli resta che sfruttarlo.

Cosa gli manca: partite in tour. Solo tre incontri a livello di circuito maggiore, in Davis, per Prado Angelo. Il grande neo della sua carriera finora, visto che ha già messo insieme 100 partite (53-47 lo storico) a livello Challenger, dove è stato grande protagonista negli ultimi due anni. È arrivato però decisamente il momento di alzare il tiro e giocare con continuità nel tennis di livello superiore, per tentare di migliorare il best ranking mai raggiunto da un boliviano, il n.64 di Hugo Dellien. I mezzi ci sono, bisogna pigiare sull’acceleratore e raggiungere i primi tabelloni principali Slam e 1000.