Il curioso “caso” con Humbert protagonista: guarda il cellulare nel tie-break, poi perde

Ha del surreale quanto successo negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Montpellier. Durante il derby del mancinismo francese tra Humbert e Adrian Mannarino, Ugo è stato protagonista di un caso abbastanza curioso. Sul 4-3 del tie-break finale, con il servizio a disposizione Humbert ha inopinatamente interrotto il gioco per visionare il proprio cellulare.

Dopo pochissimi instanti di pausa, il più giovane dei francesi in campo si è scusato con Mannarino e la partita è ripresa regolarmente. Salvo poi che Humbert, magari distratto o sovrappensiero a causa di qualche messaggio ricevuto, ha finito per cedere entrambe le battute e perdere i successivi quattro punti, consegnando la vittoria al connazionale. Ugo è reduce dal primo turno in Australia, sconfitto da Shelton dopo un sorteggio alquanto sfavorevole.

Non sembrano esserci stati squilli, pare quindi che nell’arena dell’Occitania non è stata avvertita alcuna suoneria del cellulare. A differenza di quanto accadde ad un altro francese, Coerentin Moutet, in quel divertente siparietto con Djokovic a Roma dove il cellulare fu nuovamente protagonista in un campo da tennis. Sul web, specie i social, già si sono attivate le malelingue e i pensieri “sospetti” su cosa potrebbe essere successo. Ma la realtà dei fatti, molto probabilmente, è che si tratti di un caso curioso e poco più.