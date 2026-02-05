ATP

Il curioso “caso” con Humbert protagonista: guarda il cellulare nel tie-break, poi perde

Sul 4-3 nel tie-break finale, Ugo si reca in panchina per visionare il cellulare interrompendo il gioco. Perde i successivi quattro punti e il match

Di Cipriano Colonna
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Ugo Humbert - ATP Adelaide 2026 (foto X @atptour)
Ugo Humbert - ATP Adelaide 2026 (foto X @atptour)

📣 Non perderti un commento: Iscritivi al canale YouTube di Ubitennis

Ha del surreale quanto successo negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Montpellier. Durante il derby del mancinismo francese tra Humbert e Adrian Mannarino, Ugo è stato protagonista di un caso abbastanza curioso. Sul 4-3 del tie-break finale, con il servizio a disposizione Humbert ha inopinatamente interrotto il gioco per visionare il proprio cellulare.

Dopo pochissimi instanti di pausa, il più giovane dei francesi in campo si è scusato con Mannarino e la partita è ripresa regolarmente. Salvo poi che Humbert, magari distratto o sovrappensiero a causa di qualche messaggio ricevuto, ha finito per cedere entrambe le battute e perdere i successivi quattro punti, consegnando la vittoria al connazionale. Ugo è reduce dal primo turno in Australia, sconfitto da Shelton dopo un sorteggio alquanto sfavorevole.

Non sembrano esserci stati squilli, pare quindi che nell’arena dell’Occitania non è stata avvertita alcuna suoneria del cellulare. A differenza di quanto accadde ad un altro francese, Coerentin Moutet, in quel divertente siparietto con Djokovic a Roma dove il cellulare fu nuovamente protagonista in un campo da tennis. Sul web, specie i social, già si sono attivate le malelingue e i pensieri “sospetti” su cosa potrebbe essere successo. Ma la realtà dei fatti, molto probabilmente, è che si tratti di un caso curioso e poco più.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Indian Wells, Sinner e Alcaraz guidano l’entry list. Presenti tutti i top 10
Entry List
ATP Montpellier, preview: Cobolli sfida Nardi per invertire la tendenza negativa
Italiani
Moise Kouame - ATP Montpellier 2026 (foto X @OpenOccitanie)
Moise Kouamé: “Ora inizia la parte più difficile, spero già di avere il livello per giocare gli Slam”
Interviste
Aryna Sabalenka – Australian Open 2026 (foto via Twitter @australianopen)
WTA Doha: rinunce per Sabalenka e Pegula. Ma la n.1 perderà pochi punti in classifica
WTA