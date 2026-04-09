WTA Linz, Potapova svela il segreto del suo rovescio bimane: “Sono mancina!”

da Linz, il nostro inviato

Grandi rivelazioni all’Upper Austria Ladies Linz. Ancora sul campo, appena battuta Shuai Zhang, Anastasia Potapova ha detto a Barbara Schett di quanto fosse tesa ed emozionata per il suo primo match in Austria da quando il suo nome è accompagnato dalla bandiera rosso-bianco-rossa. Di questo, di rovesci con il trucco, di classifica e altro ancora ha parlato poco dopo con i media.

D. Complimenti. Hai già parlato con Babsy delle tue emozioni, della tensione. Magari puoi raccontarci ancora la partita, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Potapova: Non è stato facile dal punto di vista emotivo perché ero molto nervosa prima dell’inizio. È ovvio il perché. Ma questa è anche una parte bella. Sono molto felice di averla gestita e ora sono al secondo turno.

D. Come valuteresti la tua prestazione di oggi?

Potapova: Penso di avere ancora molto margine di miglioramento durante la partita, perché in allenamento era tutto molto diverso, era meglio. Gestire questa situazione non è facile. Sono comunque molto felice del livello che ho mostrato oggi, perché quando sei così nervosa, alcune cose inevitabilmente non funzionano. Non ho sentito di essere molto indietro ed è una cosa positiva. Penso e spero che la prossima partita sarà un po’ più tranquilla, e credo di saperlo. Ora sono semplicemente molto emozionata.

D. È stata una vittoria molto importante anche perché ora sei definitivamente tornata tra le prime 100. Il Roland Garros è assicurato, giusto? Nel tabellone principale.

Potapova: Non guardo la classifica, perché credo sempre che se sei in salute e vinci qualche partita, la classifica poi segue. Per me era più importante vincere qui come austriaca, tornando qui per la prima volta, e cercare di mostrare il mio miglior tennis al pubblico. Questo era più nella mia mente. Se poi arriva anche il resto, non mi dispiace. È davvero bello.

D. Sai che se tu e Lilli [Tagger] vincete domani, vi affronterete nei quarti?

Potapova: Ah, non guardo mai il tabellone. Non fa niente [il giornalista si è scusato], succede sempre. Se entrambe vinciamo, significherà avere sicuramente una giocatrice austriaca in semifinale: bellissimo, no? Non vedo l’ora. Auguro a Lilli il meglio e spero davvero che entrambe ce la faremo.

D. Puoi parlarci un po’ del tuo rovescio? Come è diventato un colpo così efficace? Riesci a vincere punti con questo colpo.

Potapova: Sì, è vero. Non ho mai lavorato davvero sul mio rovescio. Fin da bambina era il colpo più facile per me. Ciò che fa la differenza è che in realtà sono mancina. Questa è una cosa che probabilmente nessuno sa, ma faccio molte cose con la mano sinistra. Ho iniziato a giocare a tennis con la sinistra per alcuni anni. All’epoca gli allenatori erano molto “vecchio stile” e non sapevano come gestire una giocatrice mancina, soprattutto nella città dove sono nata [Saratov, sulle rive del Volga]. Mi hanno rimesso la racchetta nella mano destra, cosa che ora non mi dispiace. Il mio rovescio è buono perché uso quasi solo la mano sinistra. La destra serve solo da supporto.

D. Però ti hanno tolto un’arma, perché se fossi mancina saresti probabilmente ancora più pericolosa.

Potapova: O forse sarebbe peggio. Non mi piacciono i “se”. Io lavoro con quello che ho ora e vado avanti così. Questa è sempre stata la mia mentalità in tutto.

D. È un tema delicato, ma come te anche altre giocatrici giocano senza tradizionale maglietta. Ti voglio chiedere: è perché ti senti più a tuo agio così?

Potapova: Senza cosa? Tipo con il top corto?

D. Sì, il crop top. Per sentirti più comoda o per mostrare il tuo corpo?

Potapova: Non mi è mai stato chiesto davvero il mio parere quando mi è stato dato questo outfit. Penso che tu stia parlando anche di Dayana [Yastremska], perché anche lei lo usa. Ha un corpo bellissimo. Perché no? Va bene. Se non c’è nulla da nascondere, perché non mostrarlo? A dire il vero, non mi è stato chiesto nulla su queste cose dal mio brand, Wilson, perché quando abbiamo firmato era un po’ troppo tardi per completare la collezione.

Al momento sto semplicemente giocando con ciò che hanno creato loro. Sono abbastanza sicura che dopo Wimbledon lavoreremo insieme su tutto ciò che indosserò. A essere onesta, non mi lamento. È qualcosa di bello e se il tuo corpo ti permette di indossare queste cose, non penso sia brutto o negativo. È molto bello e mi piace anche come stava su Dayana, perché ha un corpo fantastico ed è bellissima per me.

D. Ma non ti obbligano a indossarlo, giusto?

Potapova: No, devo indossarlo, perché come tutti i grandi brand creano collezioni per determinati periodi dell’anno. Per esempio, abbiamo capi specifici per ogni Slam, ogni Masters, per la terra, per l’erba. Devo indossarli. Se c’è qualcosa che mi fa davvero sentire a disagio, allora possiamo discuterne. Non è mai stato un problema con loro. Fanno davvero un ottimo lavoro e ne sono felice. Al momento, tutto quello che mi danno mi sta abbastanza bene. Mi piace.

D. E ancora una cosa su Wimbledon: però lì non sarà permesso, giusto?

Potapova: Penso di sì. So già cosa indosserò. Sarà molto bello. Sarà anche, diciamo, audace.

D. Ma bianco.

Potapova: Ma bianco. Una cosa la sappiamo: sarà bianco.

D. Se hai come “due cuori”, fai il tifo per esempio per Mirra o per altre giocatrici russe qui, oppure non ti interessa molto?

Potapova: Non posso dirti che faccio il tifo per un Paese specifico, perché se ho un buon rapporto con una ragazza, ovviamente faccio il tifo per lei. Ho alcune buone amiche nel circuito e Mirra è una di queste. È come una sorella minore per me e le auguro il meglio. Non so dove sia nel tabellone perché non lo guardo mai. Magari giochiamo contro, magari no. Ma se ho un buon rapporto con una giocatrice, le auguro sempre buona fortuna, mi congratulo o la supporto. Non è un problema. Non sono quel tipo di persona.