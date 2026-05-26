Roland Garros: esordio da dimenticare per Cocciaretto, sconfitta in due set da Korneeva

[Q] A. Korneeva b. E. Cocciaretto 6-3 6-3

Esordio amaro per Elisabetta Cocciaretto al Roland Garros, dove viene sconfitta per 6-3 6-3, in un’ora e 23 minuti di partita, dalla 18enne russa Alina Korneeva, proveniente dalle qualificazioni. La campionessa del Roland Garros junior 2023, alla sua prima presenza nel main draw francese, ha imposto fin dal primo quindici il suo ritmo sulla partita. Elisabetta invece è sempre sembrata in affanno, costretta a rincorrere per tutto il match, incapace di reagire. Al suo quinto main draw a Parigi, la marchigiana non riesce a trovare il tennis che le ha permesso di vincere 19 partite in stagione.

Primo set: i troppi errori di Cocciaretto lasciano strada libera alla Korneeva

L’avvio di Cocciaretto è contratto, con la marchigiana che cede subito il servizio in apertura di match, dopo una sequenza di gratuiti. Nonostante l’età Korneeva dimostra di avere fin da subito le idee chiare, impostando gli scambi da fondo sulla diagonale di rovescio, quella a lei più congeniale. Nel settimo game la moscovita torna alla carica in risposta, quando si guadagna una palla break grazie a una risposta vincente.

Sulla prima Elisabetta si salva con la complicità della sua avversaria, ma sulla seconda il suo schiaffo al volo si infrange in rete (5-2). L’azzurra ha un moto di orgoglio quando riesce a recuperare un mini break nel game seguente; ma ancora una volta, sul 5-3, Cocciaretto si complica la vita da sola, commettendo due doppi falli sanguinosi che le costano il set.

Secondo set: inizio positivo per Cocciaretto, prima di tornare a farsi investire dal tennis di Korneeva

Tra la fine del primo set, e l’inizio del secondo, la 25enne di Fano chiama un medical time out per fasciare il ginocchio sinistro dolorante. Alla ripresa del match, l’inizio dell’azzurra è incoraggiante, ma Elisabetta torna in apnea nel quarto game, quando concede troppo a una Korneeva aggressiva in risposta che le strappa il servizio. Cocciaretto fatica a prendere l‘iniziativa nello scambio, finendo per rischiare troppo, e questo la porta a commettere troppi errori non forzati. Per l’azzurra, l’occasione per tornare in partita si presenta nel settimo gioco, quando si guadagna due palle del contro break, ma in entrambe le occasioni è la marchigiana la prima a sbagliare. Scampato il pericolo, per Korneeva non resta che chiudere indenne l’ultimo turno di servizio, quello del 6-3, che la proietta al secondo turno dove affronterà la vincente tra Anna Kalinskaya e Lois Boisson.