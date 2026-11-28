La finale con la Spagna sarà l’undicesima dell’Italia in Coppa Davis.

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Qui di seguito proponiamo un riassunto di tutte quelle già giocate, comprensive delle quattro vittorie sin qui conseguite

Finale 1960: Australia – Italia 4 – 1

La prima delle due finali in terra australiana giocate da Pietrangeli e Sirola contro i mostri sacri “aussie”. Non ci fu nulla da fare e la regola del Challenge Round (la vincitrice dell’anno prima ospitava in casa sulla superficie gradita la finalista che veniva fuori dai vari raggruppamenti interzonali) facilitò non poco la “mission” degli uomini di Harry Hopman.

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Date: 26 – 28 Dicembre 1960

26 – 28 Dicembre 1960 Sede: White City Stadium, Sydney (Australia)

White City Stadium, Sydney (Australia) Superficie: Erba

Dettaglio Singoli Incontri:

1° Singolare: Neale Fraser (AUS) b. Orlando Sirola (ITA) 4-6, 6-3, 6-3, 6-3

Neale Fraser (AUS) b. Orlando Sirola (ITA) 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 2° Singolare: Rod Laver (AUS) b. Nicola Pietrangeli (ITA) 8-6, 6-4, 6-3

Rod Laver (AUS) b. Nicola Pietrangeli (ITA) 8-6, 6-4, 6-3 Doppio: Roy Emerson / Neale Fraser (AUS) b. Nicola Pietrangeli / Orlando Sirola (ITA) 10-8, 5-7, 6-2, 6-4

Roy Emerson / Neale Fraser (AUS) b. Nicola Pietrangeli / Orlando Sirola (ITA) 10-8, 5-7, 6-2, 6-4 3° Singolare: Rod Laver (AUS) b. Orlando Sirola (ITA) 9-7, 6-2, 6-3

Rod Laver (AUS) b. Orlando Sirola (ITA) 9-7, 6-2, 6-3 4° Singolare: Nicola Pietrangeli (ITA) b. Neale Fraser (AUS) 11-9, 6-3, 1-6, 6-2

Finale 1961: Australia – Italia 5 – 0

Date: 26 – 28 Dicembre 1961

26 – 28 Dicembre 1961 Sede: Kooyong Stadium, Melbourne (Australia)

Kooyong Stadium, Melbourne (Australia) Superficie: Erba

Dettaglio Singoli Incontri:

1° Singolare: Roy Emerson (AUS) b. Nicola Pietrangeli (ITA) 8-6, 6-4, 6-3

Roy Emerson (AUS) b. Nicola Pietrangeli (ITA) 8-6, 6-4, 6-3 2° Singolare: Rod Laver (AUS) b. Orlando Sirola (ITA) 6-1, 6-4, 6-3

Rod Laver (AUS) b. Orlando Sirola (ITA) 6-1, 6-4, 6-3 Doppio: Roy Emerson / Neale Fraser (AUS) b. Nicola Pietrangeli / Orlando Sirola (ITA) 6-2, 6-3, 6-4

Roy Emerson / Neale Fraser (AUS) b. Nicola Pietrangeli / Orlando Sirola (ITA) 6-2, 6-3, 6-4 3° Singolare: Rod Laver (AUS) b. Nicola Pietrangeli (ITA) 6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 8-6

Rod Laver (AUS) b. Nicola Pietrangeli (ITA) 6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 8-6 4° Singolare: Roy Emerson (AUS) b. Orlando Sirola (ITA) 6-3, 6-3, 4-6, 6-2

Finale 1976: Cile vs Italia 1 – 4

Il primo trionfo nella manifestazione, il giusto traguardo per quella che poi nei tempi odierni è stata definita “la squadra”. Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli vinsero l’insalatiera nella trasferta cilena tra mille polemiche politiche che divamparono nel nostro paese per aver accettato di andare a giocare la finale nella terra del dittatore Pinochet.

Date: 17 – 19 Dicembre 1976

17 – 19 Dicembre 1976 Sede: Estadio Nacional, Santiago del Cile (Cile)

Estadio Nacional, Santiago del Cile (Cile) Superficie: Terra battuta

Dettaglio Singoli Incontri:

1° Singolare: Corrado Barazzutti (ITA) b. Jaime Fillol (CHI) 7-5, 4-6, 7-5, 6-1

Corrado Barazzutti (ITA) b. Jaime Fillol (CHI) 7-5, 4-6, 7-5, 6-1 2° Singolare: Adriano Panatta (ITA) b. Patricio Cornejo (CHI) 6-3, 6-1, 6-3

Adriano Panatta (ITA) b. Patricio Cornejo (CHI) 6-3, 6-1, 6-3 Doppio: Paolo Bertolucci / Adriano Panatta (ITA) b. Patricio Cornejo / Jaime Fillol (CHI) 3-6, 6-2, 9-7, 6-3

Paolo Bertolucci / Adriano Panatta (ITA) b. Patricio Cornejo / Jaime Fillol (CHI) 3-6, 6-2, 9-7, 6-3 3° Singolare: Adriano Panatta (ITA) b. Jaime Fillol (CHI) 8-6, 6-4, 3-6, 10-8

Adriano Panatta (ITA) b. Jaime Fillol (CHI) 8-6, 6-4, 3-6, 10-8 4° Singolare: Belus Prajoux (CHI) b. Antonio Zugarelli (ITA) 6-4, 6-4, 6-2

Finale 1977: Australia – Italia 3 – 1

Una finale molto difficile che per poco non riuscimmo a raddrizzare. Dopo le vittorie di Roche su Panatta e Alexander su Barazzutti (nell’occasione quanto mai votato al gioco d’attacco sull’erba di Sydney), il nostro doppio colse uno dei successi più belli e incredibili della sua carriera battendo in tre set Dent e Alexander. L’indomani Adriano arrivò a 2 punti dal 2-2 contro John Alexander in una delle più belle sfide della storia della manifestazione.

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Date: 2 – 4 Dicembre 1977

2 – 4 Dicembre 1977 Sede: White City Stadium, Sydney (Australia)

White City Stadium, Sydney (Australia) Superficie: Erba

Dettaglio Singoli Incontri:

1° Singolare: Tony Roche (AUS) b. Adriano Panatta (ITA) 6-3, 6-4, 6-4

Tony Roche (AUS) b. Adriano Panatta (ITA) 6-3, 6-4, 6-4 2° Singolare: John Alexander (AUS) b. Corrado Barazzutti (ITA) 6-2, 8-6, 4-6, 6-2

John Alexander (AUS) b. Corrado Barazzutti (ITA) 6-2, 8-6, 4-6, 6-2 Doppio: Paolo Bertolucci / Adriano Panatta (ITA) b. John Alexander / Philip Dent (AUS) 6-4, 6-4, 7-5

Paolo Bertolucci / Adriano Panatta (ITA) b. John Alexander / Philip Dent (AUS) 6-4, 6-4, 7-5 3° Singolare: John Alexander (AUS) b. Adriano Panatta (ITA) 4-6, 6-4, 2-6, 8-6, 11-9

John Alexander (AUS) b. Adriano Panatta (ITA) 4-6, 6-4, 2-6, 8-6, 11-9 4° Singolare: Tony Roche (AUS) vs. Corrado Barazzutti (ITA) 12-12 (sospeso per oscurità, non concluso)

Finale 1979: Stati Uniti – Italia 5 – 0

Fu la prima finale della storia della Davis dove la finalista sconfitta non vinse nemmeno un set. Una finale iniziata male con il lutto per la scomparsa del nostro capitano Umberto “Bitti” Bergamo e proseguita nel segno della sfortuna con Barazzutti che a inizio secondo set fu costretto al ritiro contro Gerulaitis per una distorsione alla caviglia.

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Date: 14 – 16 Dicembre 1979

14 – 16 Dicembre 1979 Sede: Civic Auditorium, San Francisco (Stati Uniti)

Civic Auditorium, San Francisco (Stati Uniti) Superficie: Sintetico indoor

Dettaglio Singoli Incontri:

1° Singolare: Vitas Gerulaitis (USA) b. Corrado Barazzutti (ITA) 6-2, 3-2 (ritirato)

Vitas Gerulaitis (USA) b. Corrado Barazzutti (ITA) 6-2, 3-2 (ritirato) 2° Singolare: John McEnroe (USA) b. Adriano Panatta (ITA) 6-2, 6-3, 6-4

John McEnroe (USA) b. Adriano Panatta (ITA) 6-2, 6-3, 6-4 Doppio: Bob Lutz / Stan Smith (USA) b. Paolo Bertolucci / Adriano Panatta (ITA) 6-4, 12-10, 6-2

Bob Lutz / Stan Smith (USA) b. Paolo Bertolucci / Adriano Panatta (ITA) 6-4, 12-10, 6-2 3° Singolare: John McEnroe (USA) b. Antonio Zugarelli (ITA) 6-4, 6-3, 6-1

John McEnroe (USA) b. Antonio Zugarelli (ITA) 6-4, 6-3, 6-1 4° Singolare: Vitas Gerulaitis (USA) b. Adriano Panatta (ITA) 6-1, 6-3, 6-3

Finale 1980: Cecoslovacchia – Italia 4 – 1

Dei furti del giudice arbitro Antonin Bubenik e dei suoi “compari” ne abbiamo già parlato raccontando i precedenti tra Italia e Repubblica Ceca. Ultima finale per il nostro squadrone degli anni ’70.

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Date: 5 – 7 Dicembre 1980

5 – 7 Dicembre 1980 Sede: Sportovní hala, Praga (Cecoslovacchia)

Sportovní hala, Praga (Cecoslovacchia) Superficie: Sintetico indoor

Dettaglio Singoli Incontri:

1° Singolare: Tomáš Šmíd (TCH) b. Adriano Panatta (ITA) 3-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4

Tomáš Šmíd (TCH) b. Adriano Panatta (ITA) 3-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4 2° Singolare: Ivan Lendl (TCH) b. Corrado Barazzutti (ITA) 4-6, 6-1, 6-1, 6-3

Ivan Lendl (TCH) b. Corrado Barazzutti (ITA) 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 Doppio: Ivan Lendl / Tomáš Šmíd (TCH) b. Paolo Bertolucci / Adriano Panatta (ITA) 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Ivan Lendl / Tomáš Šmíd (TCH) b. Paolo Bertolucci / Adriano Panatta (ITA) 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 3° Singolare: Corrado Barazzutti (ITA) b. Tomáš Šmíd (TCH) 3-6, 6-3, 6-2

Corrado Barazzutti (ITA) b. Tomáš Šmíd (TCH) 3-6, 6-3, 6-2 4° Singolare: Ivan Lendl (TCH) b. Gianni Ocleppo (ITA) 6-3, 6-3

Finale 1998: Italia – Svezia 1 – 4

Fu una finale raggiunta al termine di un triennio dove Andrea Gaudenzi, Renzo Furlan, Davide Sanguinetti e Diego Nargiso raccolsero molte soddisfazioni nella manifestazione cogliendo vittorie importanti con squadre nettamente superiori. In finale però fummo poco fortunati. Andrea Gaudenzi fu costretto al ritiro nel quinto set del primo singolare contro Magnus Norman e da lì la partita prese una piega poco favorevole.

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Date: 4 – 6 Dicembre 1998

4 – 6 Dicembre 1998 Sede: Forum di Assago, Milano (Italia)

Forum di Assago, Milano (Italia) Superficie: Terra battuta indoor

Dettaglio Singoli Incontri:

1° Singolare: Magnus Norman (SWE) b. Andrea Gaudenzi (ITA) 6-7(6), 7-6(4), 4-6, 6-3, 6-6 (ritirato)

Magnus Norman (SWE) b. Andrea Gaudenzi (ITA) 6-7(6), 7-6(4), 4-6, 6-3, 6-6 (ritirato) 2° Singolare: Magnus Gustafsson (SWE) b. Davide Sanguinetti (ITA) 6-1, 6-4, 6-0

Magnus Gustafsson (SWE) b. Davide Sanguinetti (ITA) 6-1, 6-4, 6-0 Doppio: Jonas Björkman / Nicklas Kulti (SWE) b. Diego Nargiso / Davide Sanguinetti (ITA) 7-6(1), 6-1, 6-3

Jonas Björkman / Nicklas Kulti (SWE) b. Diego Nargiso / Davide Sanguinetti (ITA) 7-6(1), 6-1, 6-3 3° Singolare: Magnus Gustafsson (SWE) b. Gianluca Pozzi (ITA) 6-4, 6-2

Magnus Gustafsson (SWE) b. Gianluca Pozzi (ITA) 6-4, 6-2 4° Singolare: Diego Nargiso (ITA) b. Magnus Norman (SWE) 6-2, 6-3

Finale 2023: Italia – Australia 2- 0

La seconda vittoria nella manifestazione, la prima dei tre titoli consecutivi. Questo successo, ottenuto con la nuova formula, verrà ricordata soprattutto per la semifinale vinta con la Serbia dove Jannik Sinner annullò tre match point consecutivi a Nole Djokovic (che se trasformati avrebbero mandato la Serbia in finale avendo Kecmanovic vinto il primo singolare su Musetti) nel terzo set sul 4-5 prima di chiudere il match in suo favore

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Date: 26 Novembre 2023

26 Novembre 2023 Sede: Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Málaga (Spagna)

Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Málaga (Spagna) Superficie: Cemento indoor

Dettaglio Singoli Incontri:

1° Singolare: Matteo Arnaldi (ITA) b. Alexei Popyrin (AUS) 7-5, 2-6, 6-4

Matteo Arnaldi (ITA) b. Alexei Popyrin (AUS) 7-5, 2-6, 6-4 2° Singolare: Jannik Sinner (ITA) b. Alex de Minaur (AUS) 6-3, 6-0

Finale 2024: Italia – Paesi Bassi 2 – 0

Date: 24 Novembre 2024

24 Novembre 2024 Sede: Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Málaga (Spagna)

Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Málaga (Spagna) Superficie: Cemento indoor

Dettaglio Singoli Incontri:

1° Singolare: Matteo Berrettini (ITA) b. Botic van de Zandschulp (NED) 6-4, 6-2

Matteo Berrettini (ITA) b. Botic van de Zandschulp (NED) 6-4, 6-2 2° Singolare: Jannik Sinner (ITA) b. Tallon Griekspoor (NED) 7-6(2), 6-2

Finale 2025: Italia – Spagna (2 – 0)

Date: 23 Novembre 2025

23 Novembre 2025 Sede: Unipol Arena, Casalecchio di Reno / Bologna (Italia)

Unipol Arena, Casalecchio di Reno / Bologna (Italia) Superficie: Cemento indoor

Dettaglio Singoli Incontri: