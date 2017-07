TV e Rete: Wimbledon su SKY Sport, mosaico con sei canali dedicati

Consueto grande sforzo produttivo di SKY Sport per lo Slam più prestigioso: 70 ore di diretta e sei finestre a portata di telecomando, per non perdersi neanche un quindici

La “puntata” di Wimbledon di questa rubrica è la più semplice dell’anno. Non c’è nessun bisogno di spiegare l’importanza dell’evento né tantomeno il campo di partecipazione. Si tratta di due settimane di festa per ogni appassionato di questo sport. Non ci resta che ricordare che anche quest’anno sarà SKY Sport la casa esclusiva del terzo Slam della stagione per l’Italia. Wimbledon è stato proprio l’evento sportivo che di fatto ha segnato la nascita “ufficiosa” di SKY Sport con la fusione delle redazioni tennistiche di Tele+ e Stream il 23 giugno 2003 anche se la nascità ufficiale della piattaforma SKY Italia sarebbe avvenuta poi il 31 luglio dello stesso anno.

Anche per l’edizione 2017 SKY Sport offrirà la più ampia copertura possibile: 6 canali LIVE con mosaico interattivo, 70 ore di diretta e pieno supporto streaming via SKY Go per gli abbonati ma anche tramite Now TV per coloro che non sono abbonati alla piattaforma satellitare.

Buon divertimento a tutti!

SKY SPORT (Sky Go)

Chiuse le qualificazioni, sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra tutto è pronto per ospitare il torneo di Wimbledon, che in Italia sarà trasmesso solo su Sky Sport HD in diretta esclusiva e in Alta Definizione, da lunedì 3 a domenica 16 luglio.

Sky dedicherà ben 6 canali al più famoso e importante evento tennistico su erba al mondo, terzo Slam della stagione, che ha visto nell’ultima edizione trionfare lo scozzese Andy Murray, tra i maschi, e l’americana Serena Williams, tra le donne.

I principali canai di riferimento saranno Sky Sport 1 HD e Sky Sport 2 HD, mentre tutti i canali che trasmetteranno la kermesse londinese saranno disponibili dal 252 al 257.

E per non perdersi nemmeno un punto, ecco il mosaico interattivo, con 6 canali dedicati: grazie al tasto verde del telecomando Sky, sarà possibile passare velocemente dal Centrale al Campo 1, oppure decidere di vedere gli incontri degli italiani, fra questi anche Fognini, Lorenzi e Seppi, tra gli uomini, Vinci, Errani, Schiavone e Giorgi, tra le donne.

Inoltre, ogni giorno, alle 13.30 e in serata, al termine delle partite, su Sky Sport 1 HD, “Studio Wimbledon”, condotto da Eleonora Cottarelli con la presentazione dei match in programma, il resoconto delle partite del giorno, le news, le analisi, i commenti, le curiosità e altro ancora. Insieme a lei, Flavia Pennetta e Filippo Volandri (allo Sky Tech e alla Lavagna), con Stefano Meloccaro inviato speciale.

E grazie a Sky Go, sarà possibile seguire Wimbledon anche in mobilità su tablet, smartphone e pc, mentre sul sito skysport.it, risultati in tempo reale, highlights, approfondimenti e statistiche.

Commenti e news anche sui canali social ufficiali di Sky con l’#SkyTennis e tramite l’app Sky Sport, con gli aggiornamenti sui punteggi delle partite in corso.

Questa la squadra Sky Sport che seguirà Wimbledon:

– in telecronaca, Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Zancan, Paolo Ciarravano, Pietro Nicolodi, Lucio Rizzica, Stefano Locatelli, Matteo Renzoni, Gaia Brunelli e Nicolò Trigari;

– al commento, Paolo Bertolucci, Filippo Volandri, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Laura Garrone, Marco Crugnola, Gianluca Pozzi, Claudio Mezzadri e Luca Bottazzi.

_____________________________________________________________________________________

Programmazione del torneo di Wimbledon:

SKY SPORT 1 HD

Da lunedì 3 a sabato 8 luglio

dalle 12.30 alle 21.30

(Studio Wimbledon alle 13.30 e alle 21)

Lunedì 10 luglio

dalle 12.30 alle 21.30

(Studio Wimbledon alle 13.30 e alle 21)

Martedì 11 e mercoledì 12 luglio

dalle 12.30 alle 20.30

(Studio Wimbledon alle 13.30 e alle 20)

Giovedì 13 luglio

dalle 13.30 alle 20 semifinali femminili e semifinale doppio maschile

(Studio Wimbledon alle 13.30 e alle 19.30)

Venerdì 14 luglio

dalle 14 alle 20.30 semifinali maschili

(Studio Wimbledon alle 13.30 e alle 20)

Sabato 15 luglio

dalle 14.30 alle 20.30 finale femminile, finale doppio maschile, finale doppio femminile

(Studio Wimbledon alle 14.30 e alle 20)

Domenica 16 luglio

dalle 15 finale maschile

(Studio Wimbledon alle 14.30 e alle 18.30)

dalle 18.45 finale doppio misto

SKY SPORT 2 HD

Da lunedì 3 a sabato 8 luglio

dalle 14 alle 22

Da lunedì 10 a giovedì 13 luglio

dalle 14 alle 20

Venerdì 14 luglio

dalle 14 semifinali doppio femminile

STREAMING (Now TV)

Per coloro che non sono abbonati alla piattaforma satellitare SKY offre il servizio streaming (in definizione standard) Now TV che permette di vedere per un giorno, una settimana o un mese all’intero pacchetto Sport (e Calcio) di SKY senza vincoli annuali di abbonamento. Ciò permette di seguire ovviamente anche il torneo di Wimbledon.

Il pacchetto include tutti i canali SKY Sport, SKY Calcio, Fox Sports ed Eurosport.

I prezzi sono i seguenti:

1 giorno: 9,99€

7 giorni: 14,99€

un mese: 29,99€

Now TV è utilizzabile su un’ampia gamma di dispositivi: PC/Mac, iPad, Tablet e Smart TV Samsung, Chromecast PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Now TV box .