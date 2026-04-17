ATP Monaco di Baviera: Cobolli in semifinale, battuto Kopriva con autorità

[4] F. Cobolli b. V. Kopriva 6-3 6-2

Final Four Bound 🙌



Flavio Cobolli puts in another impressive performance as he beats Vit Kopriva 6-3 6-2 💪#bmwopenbybitpanda pic.twitter.com/lee0B4oCBc — Tennis TV (@TennisTV) April 17, 2026

Flavio Cobolli è il primo ad accedere alle semifinali del BMW Open by Bitpanda, dopo aver eliminato Vit Kopriva 6-3 6-2. L’azzurro, testa di serie numero 4 del torneo, scenderà di nuovo in campo sabato 18 aprile contro Alexander Zverev, primo del seeding e padrone di casa, o Francisco Cerundolo, numero 5 dell’ATP 500 tedesco.

Primo set: Cobolli prende subito il comando

Sotto il primo sole della settimana a Monaco di Baviera, Flavio Cobolli si aggiudica il set d’apertura dei quarti di finale contro il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 in 45 minuti. L’azzurro annulla subito una palla break in apertura per poi scappare sul 3-1 grazie a una pressione costante sulle seconde di servizio dell’avversario. Nonostante un passaggio a vuoto che ha permesso il rientro di Kopriva sul 3-3, il romano sa ritrovare la giusta distanza dalla palla, mandando fuori giri il rivale. Il break decisivo ottenuto sul 5-3 spiana la strada a Cobolli che, pur soffrendo in un ultimo game ai vantaggi, chiude con autorità. Il verdetto sarebbe stato ancora più netto se l’azzurro avesse sfruttato tutte le chance di break.

Cobolli a Monaco di Baviera per la terza semifinale dell’anno

Il secondo parziale sancisce la definitiva superiorità di Flavio Cobolli, capace di imporsi 6-2 e di staccare il pass per la semifinale. L’avvio della frazione è tutt’altro che in discesa: il romano annulla subito tre palle break consecutive per non finire in svantaggio. Da questo momento Kopriva appare via via più spento, apparentemente fuori dalla partita. È così che Cobolli prende il largo, dominando il campo e portandosi rapidamente sul 5-1. Nonostante qualche piccola sbavatura dovuta alla voglia di sperimentare nel finale, che ha permesso al ceco di guadagnare un altro game, l’azzurro non perde l’obiettivo. Al servizio per il match, dopo aver sprecato tre opportunità, Cobolli sigilla la pratica. Con questo trionfo raggiunge la sua terza semifinale stagionale – dopo quelle al Delray Beach Open e al Mexican Open, che poi ha vinto. Un risultato che riporta l’Italia tra i migliori quattro del torneo di Monaco di Baviera a distanza di sette anni: non accadeva infatti dal 2019, quando a spingersi così avanti furono Matteo Berrettini e Marco Cecchinato. Domani lo attende una sfida di altissimo livello contro il vincente del match tra Zverev e Cerundolo.