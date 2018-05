ATP Challenger: a Roma Quinzi cavalca l’onda, Mager-Tomic ad Aix

Nel torneo capitolino, Gianluigi è l'unico italiano in semifinale. Mentre Mager accede ai quarti in Provenza, Giustino viene eliminato da de Minaur in Portogallo

ROMA GARDEN OPEN, Roma, Italia (terra battuta, €64000)

Dopo la vittoria nel challenger di Francavilla, Gianluigi Quinzi si è presentato anche a Roma in versione rullo compressore, come se non fosse mai incappato nella sconfitta di Ostrava nei quarti. Neanche il doppio impegno a cui è stato costretto mercoledì ha scalfito il 22enne veneto: poco dopo il 6-4 con cui ha archiviato il secondo set contro Roberto Marcora, è stato anche capace di superare in rimonta il numero uno del tabellone Bemelmans (4-6 6-1 6-2). Dopo aver superato Rogerio Dutra Silva (t.d.s. 5), sconfitto nei quarti di finale con un duplice 6-4, Quinzi ha centrato la seconda semifinale negli ultimi tre tornei giocati. È l’unico giocatore azzurro ancora in gara, poiché Simone Bolelli, che doveva scendere in campo in chiusura di programma odierno contro Laslo Djere (t.d.s. 2), ha dato forfait per un problema intestinale. Gianluigi sfiderà nel penultimo atto il ceco Pavlasek, che ha battuto in due set il luck loser Patricio Heras. Nell’altro lato del tabellone, Djere se la vedrà col qualificato tedesco Kevin Krawietz (413 ATP).

Il tabellone completo

OPEN DU PAYS D’AIX, Aix en Provence, Francia (terra battuta, €127000)

Continua il suo percorso nel torneo in Provenza Gianluca Mager, che ha dato continuità alla vittoria ottenuta mercoledì contro Ernests Gulbis (7-5 7-6) nella prosecuzione del match interrotto il giorno prima causa pioggia. Nel secondo round sfidava il giustiziere di Jeremy Chardy, il giovane Elliot Benchetrit, numero 345 del mondo, trentasette posizioni davanti all’azzurro. Dopo due set equilibrati, Mager è riuscito a strappare il servizio al francese nel quarto gioco del terzo parziale, dopo numerose occasioni mancate. Il 19enne di Nizza ha mollato la presa troppo in fretta, facilitando a Gianluca l’accesso ai quarti di finale col punteggio finale di 6-4 3-6 6-1. Sfiderà nientepopodimeno che Bernard Tomic, che ha conquistato contro Johan Tatlot la seconda vittoria consecutiva -in due set-. Stavolta non ci sono stati intoppi per il numero uno del main draw John Millman, che ha battuto in scioltezza il francese Lestienne, e sfiderà Oscar Otte per un posto in semifinale.

Il tabellone completo

KARSHI CHALLENGER, Karshi, Uzbekistan (cemento, $75000+H)

È rimasto un solo giocatore tra le teste di serie nelle semifinali del torneo uzbeko di Karshi. Egor Gerasimov (t.d.s. 3) ha estromesso nel torneo prima Teymuraz Gabashvili e nei quarti ha sconfitto in tre set la testa di serie numero sei Lloyd Harris. Sfiderà per un posto nell’atto finale il 22enne di Istanbul Cem Ilkel, vincitore in rimonta del match contro il qualificato indiano Mukund. Il colpo di scena più grosso del torneo è stata però la vittoria in due set del numero 873 del mondo Sergey Betov nel derby bielorusso con Uladzimir Ignatik, numero quattro del sseding e favorito per la vittoria finale. Betov sarà opposto allo spagnolo Boluda-Purkiss in semifinale.

Il tabellone completo

GIMCHEON CHALLENGER, Gimcheon, Corea del Sud (cemento, $50000+H)

Il torneo sudcoreano di Gimcheon ha perso subito due candidati alla vittoria finale, Jordan Thompson e Dudi Sela. Il primo, terza forza del tabellone, ha ceduto piuttosto nettamente a Yoshihito Nishioka, passato dalle quali, ora atteso dal derby contro un altro qualificato, Makoto Ochi (504 ATP). Sela (t.d.s. 4) ha invece ceduto al terzo set contro il giocatore di casa Soonwoo Kwon, che sfiderà nei quarti Mackenzie McDonald. Vasek Pospisil, testa di serie numero due, ha superato in scioltezza (6-4 6-4) il secondo turno contro l’australiano Kubler e si prepara a sfidare il qualificato giapponese Renta Tokuda.

Il tabellone completo

BRAGA OPEN, Braga, Portogallo (terra battuta, €43000+H)

Sono servite quasi tre ore di gioco ad Alex de Minaur (t.d.s. 2) per eliminare nel secondo turno del challenger di Braga Lorenzo Giustino, che ha lottato sino al terzo set contro il giovane e promettente australiano. Senza più italiani, il torneo prosegue, con un derby portoghese che si profila all’orizzonte, tra Gastao Elias (primo giocatore del seeding) e Pedro Sousa (t.d.s. 4). La parte bassa del tabellone riserva due quarti di finale molto più interessanti, poiché incroceranno le racchette Casper Ruud e Yannick Hanfmann, entrambi in un buon periodo di forma e reduci da due agevoli vittorie. Ma il match più interessante sarà quello tra il 19enne Alex de Minaur e il Millennial Felix Auger-Aliassime, che aprirà il programma di venerdì sul campo centrale.

Il tabellone completo