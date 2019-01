Djokovic non è stanco, anzi: invita Ubaldo a fare due palleggi con lui

Giornata di semifinali sulla Rod Laver Arena, con il clou rappresentato dalla sessione serale che vede in programma l’unica sfida del tabellone maschile (parte bassa del tabellone). Rafael Nadal, arrivato al penultimo atto del torneo senza perdere per strada nemmeno un set, parte da chiaro favorito contro Stefanos Tsitsipas nel match che in Italia potremo goderci in mattinata. Gli analisti Stanleybet.it valutano appena 1.14 il successo del maiorchino, mentre un altro colpo a sorpresa del campione Next Gen – che ha già eliminato Federer contro pronostico – pagherebbe 5.50 volte la scommessa. L’orientamento dei bookmaker, come riferisce l’agenzia specializzata Agipronews, è altrettanto deciso anche nel set betting: il 3-0 per Nadal è il risultato secco più accreditato, a 1.90. Allo stesso tempo, viene proposta a 1.70 l’ipotesi che la partita si spinga almeno al quarto set. Entrambi i precedenti sono freschi: nel 2018 Nadal ha vinto 2-0 sia sulla terra di Barcellona sia sul cemento di Toronto.

Bet365 Eurobet William Hill Djokovic 1.83 1.85 1.90 Nadal 2.25 2.10 2.37 Tsitsipas 12.00 9.00 8.00 Pouille 23.00 26.00 17.00

Conosceremo invece al termine di questa giornata entrambe le finaliste del torneo femminile. In lavagna sembra svanire l’effetto sorpresa per Danielle Collins: la statunitense ritrova Petra Kvitova (da cui ha perso in tre set a Brisbane all’inizio del mese) e parte nettamente sfavorita. La due volte regina di Wimbledon comanda su Bet365 a 1.22, mentre una nuova impresa della venticinquenne cresciuta nel college pagherebbe 4.33. Valutata 2.10 l’ipotesi di una sfida decisa al terzo set. Decisamente più equilibrata l’altra semifinale. Naomi Osaka e Karolina Pliskova sono entrambe in corsa per il numero uno WTA (come Kvitova) e arrivano da quarti di finale molto diversi: la giapponese ha superato d’autorità Svitolina, mentre la ceca ha rimontato clamorosamente Serena Williams. Per Eurobet Osaka è avanti davvero di poco: 1.85 contro 1.95. Una sfida combattuta potrebbe tradursi in un totale di almeno 22 game (1.70), mentre vale 2.15 l’approdo al terzo set. Pliskova ha vinto due dei tre precedenti, uno per ritiro dell’avversaria (Toronto 2017).

