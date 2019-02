Coric: “Djokovic vincerà altri 5 o 6 Slam”

Il torneo di Rotterdam continua a perdere pezzi pregiati, dopo i fasti del 2018 che l’hanno visto ospitare il ritorno in vetta alla classifica di Federer. Alexander Zverev ha annunciato forfait dall’imminente ABN Amro Tennis Tournament (9-17 febbraio), che in precedenza aveva registrato anche i ritiri del finalista uscente Grigor Dimitrov, Richard Gasquet e Kyle Edmund. Gli organizzatori sono subito corsi ai ripari e hanno offerto una wild card a Tomas Berdych. L’attuale n. 79 ATP, impegnato a Montpellier questa settimana, ha iniziato la stagione con un ottimo piglio e sta cercando di tornare nei piani alti della classifica. Edmund, che ha perso quindici posizioni nel ranking dopo la sua uscita prematura all’Australian Open proprio per mano del tennista ceco, è stato costretto a cancellarsi anche dal torneo di Montpellier a causa di un infortunio al ginocchio. Per Dimitrov invece, che dodici mesi fa giocò la finale in Olanda contro Roger Federer, c’è un problema alla spalla che gli costerà l’uscita dalla top 30. Più grave la situazione di Gasquet, che in gennaio ha subito un’operazione chirurgica per un’ernia inguinale che lo debilitava da ottobre.

Entry list di Rotterdam: la situazione aggiornata

LE RINUNCE DI SASCHA – È invece la caviglia a fermare il numero tre del mondo Sascha Zverev. Già a Melbourne durante uno degli allenamenti pre-torneo Zverev aveva sentito un fastidio alla caviglia, ma era comunque riuscito a disputare gli incontri dei turni iniziali prima di essere eliminato agli ottavi di finale da Milos Raonic.

Alexander #Zverev has been nursing hamstring and ankle injuries coming into the #AusOpen – is he ready for a R1 clash with Aljaz #Bedene today? Read more > https://t.co/08ieVY5XtX pic.twitter.com/5ht1YA0WeM — Live Tennis (@livetennis) January 14, 2019

Difficile che il rapido incontro giocato nelle qualificazioni di Davis contro l’ungherese Nagy pochi giorni fa abbia peggiorato sostanzialmente le condizioni della caviglia del tedesco. Ci si chiede come mai il campione delle Finals di Londra abbia scelto di prendere parte a una sfida già scritta, in cui la sua partecipazione non era necessaria. Probabilmente Sascha ha pensato alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, consapevole dei requisiti di eleggibilità per i prossimi Giochi che richiedono la partecipazione ad almeno un evento Davis nel biennio 2019-2020.

Ha preferito il match di qualificazione contro l’Ungheria (vinto in scioltezza dai tedeschi) alle Finali di Madrid del prossimo novembre. Come aveva già annunciato quatto mesi fa, Zverev ha confermato la sua rinuncia alle Finals della nuova Coppa Davis: “Ne ho parlato con Piquè. Lui è un mio amico, ma nessuno può farmi cambiare idea sul giocare fino a fine novembre. Un giorno spero di vincere la Davis, ma con il vecchio formato. Come spero di rivincere le ATP Finals e andare in vacanze alle Maldive a novembre”