ATP Cup: la Spagna di Nadal va ai quarti e manda a casa il Giappone

Nell’ultima giornata della fase a gironi della ATP Cup, arriva anche la Spagna – come da pronostico – a tagliare il traguardo della qualificazione ai quarti di finale, mentre alla Serbia tocca solo la passerella dopo la qualificazione ottenuta contro la Francia. Percorso netto per Rafael Nadal e Novak Djokovic, che passano alla fase a eliminazione diretta entrambi con tre successi in altrettanti match di singolare. Il 3-0 della Spagna sul Giappone avvantaggia il Belgio nella corsa tra le migliori seconde, con il Canada osservatore interessato in attesa dei risultati di Croazia e Argentina (chi vince passa come prima, solo la Croazia può qualificarsi anche in caso di sconfitta) e Francia-Sudafrica.

QUI il quadro aggiornato dei calcoli per la qualificazione. Il Belgio è dentro a meno che l’Argentina non batta la Croazia 2-1 e Francia-Sudafrica finisca 3-0 per una delle due squadre; in quel caso ci sarebbero tre squadre a sei vittorie, e passerebbero le due con il migliore quoziente set (o game).

RAFA SENZA PIETA’ – Ai quarti la Spagna ci arriva a punteggio pieno e senza aver perso neanche una partita, visto che anche il Giappone (dopo Georgia e Uruguay) si è visto infliggere un 3-0 da Nadal e compagni. Ko dalle proporzioni decisamente penalizzanti per gli asiatici, che avrebbero avuto bisogno di vincere almeno un match (o un set in più) per rientrare tra le migliori seconde. Speranze che sono svanite nel doppio, in cui McLachlan e Soeda hanno ceduto al terzo set (7-6 4-6 10-6) contro Carreno e Nadal, inaspettatamente sceso in campo nonostante avrebbe potuto anche risparmiare energie dopo i singolari. Il primato spagnolo nel gruppo B era diventato infatti già aritmetico dopo i primi due incontri: Roberto Bautista Agut ha fermato sul 6-2 6-4 Go Soeda nella sfida tra i numeri due, poi è stato proprio il numero uno del mondo a chiudere i conti contro Nishioka (non senza faticare, 7-6 6-4). Nadal ha avuto bisogno di remare per oltre due ore, costretto al tie-break in un primo set in cui ha perso due volte il servizio.

NOLE SUL VELLUTO – Nella mattinata di Brisbane, la Serbia (già certa della qualificazione) ha superato 2-1 il Cile (fuori dai giochi) andando a blindare il primo posto nel gruppo A. Dusan Lajovic ha subito indirizzato la sfida superando in due set Nicolas Jarry: dopo il netto 6-2 del primo parziale, c’è stato bisogno del tie break per chiudere i conti in poco più di un’ora e mezza a favore del numero 34 del mondo. Il punto decisivo è stato conquistato da Djokovic senza alcun affanno, nell’inedito incrocio con Christian Garin: un doppio 6-3 costruito sull’alta percentuale di punti conquistati sulla prima di servizio e sulla freddezza nel concretizzare quattro palle break su quattro. Come già accaduto contro la Francia, i sudamericani si sono tolti la soddisfazione di vincere il doppio: con Jarry ha fatto coppia questa volta Alejandro Tabilo, protagonista del 6-3 7-6 su Cacic e Troicki.

SCIVOLA THIEM – In attesa di Croazia-Argentina, nel gruppo E si ferma la corsa dell’Austria che avrebbe avuto bisogno di superare la Polonia per rimanere in corsa tra le migliori seconde. Combattutissimi i due singolari, in cui i polacchi hanno fatto saltare il banco. Kacper Zuk (448 ATP) ha rimontato Dennis Novak (5-7 7-6 6-3), ma soprattutto c’è da registrare il ko di Dominic Thiem contro Hubert Hurkacz (6-3 4-6 6-7). Il numero quattro del ranking sembrava in controllo dopo il primo set, quando invece ha subito il ritorno del ventiduenne di Wroclaw (spinto da 10 ace). Hurkacz si è preso il secondo parziale piazzando il break nel settimo game e poi ha combattuto spalla a spalla nel set decisivo, risolto a suo favore al tie break. Anche a Miami, nell’unico precedente tra i due, Thiem aveva avuto la peggio.

Questo il tabellone dei quarti di finale, ancora di là da completarsi:

Australia vs Gran Bretagna

Russia vs Vincitrice gruppo E

Serbia vs Seconda ‘migliore seconda’

Spagna vs Prima ‘migliore seconda’