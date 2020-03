Match fixing: due mesi di sconto a Kicker dopo il video educativo

Stefanos Tsitsipas è ricorso ai social, di cui è assiduo utilizzatore, per rassicurare i tifosi sul suo stato di salute: “Salve a tutti, ultimamente ho visto un sacco di commenti preoccupati sulla mia salute, visto che ho viaggiato nelle ultime settimane… Voglio che sappiate che la mia salute è la priorità numero uno, e che quindi sto cercando di stare in casa il più possibile, e vi posso anche assicurare che durante i miei viaggi ho preso tutte le precauzioni necessarie per non ammalarmi e per ridurre al minimo l’esposizione tentando di mantenere quanto più possibile le distanze“.

Però, fra i messaggi di supporto, non sono mancati quelli di molti utenti a cui non è andata giù l’attitudine apparentemente un po’ autocentrata del post, in cui il greco ha scritto che la sua salute nello specifico è la priorità principale, e parlando solo di ciò che ha fatto per evitare di prendere la malattia.

Questo è in realtà un atteggiamento giustificabilissimo, visto che il post aveva lo scopo di gettare luce sul suo stato di salute (e ricordiamo che l’inglese non è la sua prima lingua, perciò può esserci stato qualche problema comunicativo, specialmente nell’utilizzo dell’aggettivo possessivo), ma certamente Stefanos non ha aiutato la sua causa presso gli utenti sempre pronti a fare polemica – che abbondano sui social – con la parte finale del suo messaggio:

“Però, come atleta, rimanere attivo in qualsivoglia modo è a sua volta importante per me. Ci sono dei momenti, durante la giornata, in cui ho bisogno di uscire e prendere cura del mio corpo in qualunque momento sia possibile farlo in sicurezza. Perciò, sappiate che sto prendendo la situazione molto seriamente e che sono consapevole del fatto che ciascuno ha un ruolo nello sconfiggere la malattia il prima possibile“.

L’utente Susie20RF (pochi dubbi sul partito tennistico d’appartenenza) gli ha fatto notare che ad essere importante è la salute di tutti, e lo stesso hanno fatto altri, ricordandogli che solo perché sano non vuol dire che non sia portatore del virus, e che quindi uscire mette a rischio la salute di chiunque incontri.

Tsitsipas non ha chiarito dove si trovi in questo momento (anche se delle foto postate su Instagram lasciano pensare che sia stato a Londra negli ultimi giorni), ma sembra abbastanza evidente che sia una persona con a disposizione degli spazi tali da poter uscire senza rischiare di infettare nessuno, e soprattutto, in quanto atleta di grande richiamo, difficilmente si allenerà in luoghi accessibili al pubblico, perciò le critiche sembrano un po’ frettolose.

Pare probabile che il N.6 ATP starà facendo il possibile per non creare rischi, anche se diciamoci la verità, provate voi a stare in casa con i genitori dopo aver detto pubblicamente che sono troppo presenti!