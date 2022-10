Italiani in campo oggi mercoledì 12 ottobre: Berrettini a Firenze, Bronzetti e Paolini a Cluj. A che ora e dove vederli

Finalmente, nella serata di ieri, l’ItalTennis si è sbloccata in quel di Firenze. Autore della prima gioia azzurra all’Unicredit Firenze Open, Francesco Passaro: il ventunenne perugino ha saputo sfruttare il forfait di Davis Goffin, superando attraverso un doppio tie-break il lucky loser cinese Zhizhen Zhang. La vittoria del giocatore umbro arriva dopo aver raccolto quattro sconfitte consecutive da parte dei nostri tennisti, nel tabellone principale dell’evento toscano – Maestrelli, Zeppieri, Cobolli e Sonego -. Dunque il successo di Francesco non può che ridare ossigeno all’intero movimento, che tiene moltissimo ai tornei di casa e spera perciò di conferire loro ancor più lustro grazie ad un bel percorso degli atleti italiani.

Oggi, mercoledì 12 ottobre, a cercare di dare continuità all’affermazione di Passaro ed assestare un definitivo cambio di tendenza, ci penserà il n. 2 d’Italia Matteo Berrettini. Il 26enne romano, attuale n. 16 del ranking e tds n. 2 del seeding fiorentino, è alla disperata ricerca di punti essenziali per provare a risalire la china ed agguantare, quella che al momento appare una quasi impossibile qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino. Berretto, ora come ora, è situato alla piazza n. 15 della classifica avulsa (qui la situazione nel dettaglio, con i giocatori ancora in corsa per un posto e quelli già sicuri di essere ai nastri di partenza sabaudi) e avrà in Felix Auger Aliassime, primo favorito del torneo, un diretto concorrente in questa settimana di tennis al Pala Wanny. L’ex n. 6 ATP debutterà quest’oggi, dopo il bye inziale, ponendo il sigillo sulla sessione diurna: infatti, il suo sarà il quarto incontro, alle 16:30 circa, con il programma che prenderà il via alle 11:00 – qui il programma completo di Firenze -, e ad attenderlo dall’altra parte della rete ci sarà lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n. 80 ATP). Un solo precedente tra i due, risalente al 2018, con la netta affermazione dell’azzurro per 6-1 6-2 agli ottavi del ‘250’ di San Pietroburgo. Berrettini è pienamente favorito, secondo i quotisti, con le principali agenzie di scommessa che lo danno vincente in media a 1,22. Al contrario, un’eventuale sorpresona iberica oscilla tra una quota minima di 3,99 proposta da Planetwin365, fino ad arrivare ad una massima di Bet365 che pagherebbe addirittura 4,00 volte la posta in palio.

Non solo però il grande tennis sul suolo del Bel Paese con protagonista The Hammer, ma questo mercoledì autunnale sarà caratterizzato anche dalle partite di due nostre rappresentanti del sport con la racchetta femminile. Difatti al Transylvania Open By Verdino, WTA 250 di scena a Cluj-Napoca in Romania, saranno impegnate Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. La 24enne riminese scenderà in campo all’incirca verso le 12:30, in quello che l’unico primo turno ancora non disputato: questo a causa di alcuni ritiri arrivati a tabellone completato. La n. 63 WTA, infatti, avrebbe dovuto fare il proprio esordio nella giornata di ieri contro la britannica Harriet Dart, tuttavia il forfait della tennista di sua maestà complice anche quello della fresca bi-campionessa di Tallinn e Ostrava Barbora Krejcikova ha rimescolato le carte in tavola: la ceca doveva vedersela con Dalma Galfi (n. 89 WTA), che invece ora diventa l’avversaria dell’azzurra. Due i confronti diretti, tra l’emiliana e l’ungherese: ritiro dopo aver perso il primo set al tie-break per Galfi, lo scorso anno nell’ITF svizzero di Bellinzona; sconfitta in due parziali di Lucia nel turno finale delle quali di Indian Wells 2022. Chi vincerà troverà in ottavi la spagnola Nuria Parrizas Diaz.

Verso le ore 17:00 toccherà invece alla 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, che dopo aver rimontato Kostyuk al primo round proverà a staccare il pass per i quarti di finale contro un’altra ucraina Dayana Yastremska (n. 94 WTA). Le due giocatrici si sono affrontate quattro volte: 3-1 il bilancio per la toscana, che ha vinto i primi tre H2H – tutti giocati nel 2021 – ma ha perso l’unico disputatosi quest’anno, nei quarti di Lione.

I tornei di Firenze e Cluj-Napoca saranno visibili sul canale tematico della federazione, e sulla propria appendice streaming.

Unicredit Firenze Open, ATP 250, ottavi di finale: Berrettini-Carballes Baena, ore 16:00 circa, Campo Centrale, diretta tv SuperTennis, streaming SuperTennix

Transylvania Open By Verdino, WTA 250, ottavi di finale: Bronzetti-Galfi, ore 12:30 circa, Diretta TV SuperTennis, streaming SuperTennix

Transylvania Open by Verdino, WTA 250, 1° turno: Paolini-Yastremska, ore 17.00 circa, Diretta TV SuperTennis, streaming SuperTennix

IL TABELLONE DEL WTA 250 DI CLUJ-NAPOCA 2022

Sponsored by U.S. POLO ASSN.

IL TABELLONE COMPLETO E AGGIORNATO DELL’ATP 250 DI FIRENZE