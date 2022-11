Serie A1 Maschile: Park Genova vince la maratona contro TC Prato. Vola il CT Palermo

Giornata di Ognissanti dedicata alla terza giornata di Serie A1 Maschile 2022. Turno infrasettimanale che non ha risparmiato sorprese, con i campioni in carica del New Tennis Torre del Greco che perdono la seconda sfida consecutiva nel Girone 2, sempre più dominato dal neopromosso CT Palermo. I siciliani, infatti, sono l’unica squadra dei quattro gironi ad essere a punteggio pieno, con nove punti conquistati nelle tre giornate disputate. Una vera maratona la sfida tra Park Genova e TC Prato, iniziata alle 10 del mattino e conclusa ben oltre le 20, con il maltempo che ha costretto le due squadre a spostarsi sul campo al coperto. A trionfare è stato il Park Genova per 4-2. Successi per 4-2 anche per TC Sinalunga Siena e Junior Perugia, che si issano in testa rispettivamente al Girone 3 e 4.

Si ricorda che il regolamento prevede che al termine della fase a gironi, la prima classificata di ciascun girone parteciperà ad un tabellone di play-off (le semifinali), con incontri di andata e ritorno. Le squadre terze e quarte classificate saranno protagoniste dei play-out, anch’esso con incontri di andata e ritorno, con l’obiettivo di evitare la retrocessione in serie A2.

Il martedì di campionato sorride al Park Tennis Club Genova che si aggiudica una sfida maratona con il TC Prato e si issa al comando in solitaria del Girone 1. Una sfida che si è protratta ben oltre le 20 a causa del maltempo e che si era chiusa in parità dopo i quattro singolari. Per il Park Genova i due punti erano arrivati, nei primi due singolari, per merito di Alessandro Giannessi che ha sconfitto il giovane Niccolò Baroni (6-1 6-4) e di Gianluca Mager gestisce bene le proprie energie contro Nicolas Parizza chiudendo con un doppio 6-4. Il TC Prato rimette il match in equilibrio grazie al francese Matteo Martineau che sconfitto per 6-3 al terzo l’esperto spagnolo Pablo Andujar e a Federico Iannacone che esce trionfatore da una battaglia durata oltre due ore e trenta minuti con Luigi Sorrentino. In doppio pronto riscatto di Andujar in coppia con Mager e firma decisiva sul match messa dal duo Sorrentino/Giannessi, vincitori per 10-8 al super tie-break. Nell’altra sfida pareggio per 3-3 tra Sporting Club Sassuolo e CT Vela Messina. I protagonisti per Sassuolo sono il due Marton Fucsovics e Federico Bondioli, trionfatori in singolo e in doppio. I siciliani ringraziano Fausto Tabacco che trionfa in singolo contro Mattia Ricci e in coppia col fratello Fausto in doppio. Il terzo punto del CT Vela Messina è firmato da Julian Ocleppo.

Nel Girone 2 successi netti per TC Palermo e TC Pistoia. La squadra siciliana, neopromossa in A1, continua la sua cavalcata non lasciando scampo al TC Genova sconfitto per 6-0. Mattatori della giornata Salvatore Caruso, Omar Giacalone e Gabriele Piraino. Nell’altra sfida si registra la seconda sconfitta consecutiva del New Tennis Torre del Greco, campione in carica. I campani crollano per 5-1 in casa del Pistoia, semifinalista lo scorso anno. I campani pagano il ritiro di Martinez Portero per infortunio quando era sopra di un set contro il ceco Rosol e conquistano l’unico punto grazie a Lorenzo Giustino. Per Pistoia, dopo i tre punti conquistati in singolare da Viola, Vatteroni, oltre al già citato Rosol, il sigillo sul match lo mette il tandem Rosol/Viola che lasciano due soli game al duo Cozzolino/Palumbo in soli 33 minuti.

Nel Girone 3 il turno infrasettimanale premia il fattore campo. Nella sfida tra le due squadre appaiate al vertice ad avere la meglio è il TC Sinalunga che regola 4-2 il TC Crema. Mattatore per la squadra toscana Matteo Gigante, protagonista sia in singolo sia in doppio. Il ventenne romano prima ha sconfitto in due set (6-2 6-4) Andrea Arnaboldi e poi in coppia con Daniele Bracciali ha sconfitto al super tie-break la coppia Haase/Bresciani. Gli altri due punti per Sinalunga sono arrivati per merito dello spagnolo Oriol Roca Batalla e di Luca Vanni. I due punti per il TC Crema portano la firma di Samuel Vincent Ruggeri, trionfatore sia in singolo che in coppia con l’espero kazako Golubev. Sorride anche il TC Parioli che sconfigge 4-2 la Canottieri Casale e raggiunge in classifica Crema. A decidere la sfida sono stati i due doppi con i successi delle coppie Basic/Rondoni e Gandolfi/Fago. I singolari si erano chiusi sul 2-2 con i due punti per Casale che sono arrivati da Demichelis e Juarez mentre per il TC Parioli hanno contribuito Pietro Rondoni e Mirza Basic.

Nel Girone 4 un solo match disputato dato che è stata rinviata a giovedì 17 novembre la sfida tra TC Italia Forte dei Marmi e TC Rungg Sudtirol, semifinalista della passata edizione. A Perugia secondo successo consecutivo per lo Junior Perugia del Next Gen Francesco Passaro. La squadra umbra ha sconfitto per 4-2 il Selva Alta Vigevano. Perugia che si è subito portata avanti 3-0 con i successi di Gian Marco Moroni (in tre set su Stefano Napolitano), Tomas Gerini (anch’egli in tre set su Filippo Baldi) e Francesco Passaro (doppio 6-3 a Roberto Marcora). A mantenere aperta la sfida ci ha pensato Simone Camposeo che ha sconfitto al tie-break del terzo set Gilberto Casucci. Nei doppi il punto decisivo è arrivato per mano di Passaro e Brkic che hanno lasciato solo due game al tandem Camposeo/Dadda. Ininfluente il successo della coppia Marcora/Napolitano. Nel Girone 4 si segnala come lo Junior Perugia ha disputato ben 4 match, avendo giocato l’anticipo della quarta giornata contro il TC Italia, mentre le altre squadre sono ferme a due sfide disputate.

Risultati della 3ª giornata – martedì 1° novembre:

GIRONE 1

Park Genova– TC Prato 4-2

Gianluca Mager (G) b. Nicolas Edgar Carlo Parizza (P) 6-4 6-4

Alessandro Giannessi (G) b. Niccolò Baroni (P) 6-1 6-4

Matteo Martineau (P) b. Pablo Andujar (G) 6-2 5-7 6-4

Federico Iannaccone (P) b. Luigi Sorrentino (G) 6-4 4-6 6-3

Gianluca Mager/Pablo Andujar (G) b. Matteo Martineau/Niccolò Baroni (P) 6-4 6-3

Alessandro Giannessi/Luigi Sorrentino (G) b. Nicolas Edgar Carlo Parizza /Federico Iannaccone (P) 4-6 6-3 10-8

Sporting Club Sassuolo – CT Vela 3-3

Julian Ocleppo (V) b. Enrico Dalla Valle (S) 6-3 6-4

Federico Bondioli (S) b. Giorgio Tabacco (V) 6-2 5-7 6-4

Marton Fucsovics (S) b. Bernabé Zapata Miralles (V) 6-0 6-1

Fausto Tabacco (V) b. Mattia Ricci (S) 6-0 6-2

Marton Fucsovics/Federico Bondioli (S) b. Bernabé Zapata Miralles/Julian Ocleppo (V) 6-2 3-6 11-9

Fausto Tabacco/Giorgio Tabacco (V) b. Giulio Mazzoli/Enrico Dalla Valle (S) 6-4 6-3

Classifica

7 (3) Park Tennis Club Genova

5 (3) CT Vela Messina

4 (3) Sporting Club Sassuolo

0 (3) TC Prato

GIRONE 2

CT Palermo – TC Genova 6-0

Gabriele Piraino (P) c. Gianluca Cadenasso (G) 7-6(4) 6-3

Carlos Gomez Herrera (P) c. Mirko Lagasio (G) 6-7(6) 6-3 6-0

Salvatore Caruso (P) b. Antoine Julien Escoffier (G) 6-2 6-1

Omar Giacalone (P) b. Francesco Picco (G) 7-5 6-2

Salvatore Caruso/Pietro Marino (P) b. Antoine Julien Escoffier/Gianluca Cadenasso (G) 6-0 7-6(4)

Gabriele Piraino/Omar Giacalone (P) b. Mirko Lagasio/Federico Garbero (G) 6-0 6-2

TC Pistoia – New Tennis 5-1

Matteo Viola (P) b. Raul Brancaccio (N) 4-6 7-6(5) 6-3

Lorenzo Giustino (N) b. Leonardo Rossi (P) 6-4 6-7(5) 6-4

Lukas Rosol (P) b. Pedro Martinez Portero (N) 7-6(6) 1-1 rit.

Lorenzo Vatteroni (P) b. Giovanni Cozzolino (N) 6-2 6-0

Lukas Rosol/Matteo Viola (P) b. Giovanni Cozzolino/Filippo Palumbo (N) 6-1 6-1

Leonardo Rossi/Lorenzo Vatteroni (P) b. Raul Brancaccio/Lorenzo Giustino (N) 5-7 6-3 10-4

Classifica

9 (3) CT Palermo

4 (3) TC Pistoia ASD Vannucci Piante

3 (3) New Tennis Torre del Greco

1 (3) TC Genova 1893

GIRONE 3

TC Parioli – Canottieri Casale 4-2

Facundo Juarez (C) b. Giammarco Gandolfi (P) 6-0 6-2

Pietro Rondoni (P) b. Gregorio Biondolillo (C) 6-2 7-6(6)

Mirza Basic (P) b. Dalibor Svrcina (C) 6-3 3-6 7-5

Alessio Demichelis (C) b. Matteo Fago (P) 6-1 6-4

Mirza Basic/Pietro Rondoni (P) b. Facundo Juarez/Gregorio Biondolillo (C) 6-3 6-3

Giammarco Gandolfi/Matteo Fago (P) b. Dalibor Svrcina/Alessio Demichelis (C) 6-7(7) 7-6(5) 10-5

TC Sinalunga – TC Crema 4-2

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Marcello Serafini (S) 6-2 7-5

Oriol Roca Batalla (S) b. Robin Haase (C) 6-3 6-4

Matteo Gigante (S) b. Andrea Arnaboldi (C) 6-2 6-4

Luca Vanni (S) b. Lorenzo Bresciani (C) 3-6 6-3 7-6(4)

Daniele Bracciali/Matteo Gigante (S) b. Robin Haase/Lorenzo Bresciani (C) 6-4 1-6 10-5

Andrey Golubev/Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Oriol Roca Batalla/Marcello Serafini (S) 7-6(5) 6-7(9) 10-8

Classifica

7 (3) TC Sinalunga Siena

4 (3) TC Crema

4 (3) TC Parioli Roma

1 (3) Società Canottieri Casale Monferrato

GIRONE 4

TC Italia – TC Rungg (si gioca il 17 novembre alle ore 10)

Junior Perugia – Selva Alta 4-2

Gian Marco Moroni (P) b. Stefano Napolitano (S) 6-3 4-6 6-4

Tomas Gerini (P) b. Filippo Baldi (S) 4-6 6-2 6-1

Francesco Passaro (P) b. Roberto Marcora (S) 6-3 6-3

Simone Camposeo (S) b. Gilberto Casucci (P) 5-7 6-4 7-6(5)

Francesco Passaro/Tomislav Brkic (P) b. Simone Camposeo/Davide Dadda (S) 6-2 6-0

Roberto Marcora/Stefano Napolitano (S) b. Andrea Ribaldi Militi/Gilberto Casucci (P) 6-3 6-4

Classifica

7 (4) Junior Perugia

4 (2) TC Italia Forte dei Marmi

1 (2) TC Rungg Südtirol

1 (2) Selva Alta Vigevano