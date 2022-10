Serie A1 Maschile, il TC Palermo batte i campioni in carica del New Tennis e mantiene la vetta

Entra nel vivo la Serie A1 Maschile 2022 con gli incontri della seconda giornata. Una domenica che ha visto i campioni in carica del New Tennis Torre del Greco cadere in casa contro la neopromossa CT Palermo, che guida il Girone 2 a punteggio pieno. Si chiude con un pareggio la sfida di cartello tra i finalisti dello scorso campionato del CT Vela Messina e Il Park Tennis Club, mentre si registra la brutta sconfitta per i semifinalisti della passata edizione del TC Rungg, travolti a Perugia per 5-1.

I protagonisti della Serie A1 torneranno in campo nella giornata di martedì 1° novembre per la giornata numero 3, che potrebbe già dare le prime indicazioni su quali saranno le squadre che lotteranno per le semifinali e chi dovrà lottare per evitare i play-out.

È finito in parità (3-3) lo scontro al vertice del Girone 1 tra i siciliani del CT Vela Messina (Fausto e Giorgio Tabacco, Marco Trungelliti), finalisti nella scorsa edizione, e il Park Tennis Club Genova di Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi: da segnalare che i siciliani erano sotto 3-0 dopo la conclusione dei primi tre singolari.

Che rimonta per il Ct Vela Messina! Girandola di emozioni e recupero da 3-0 per i locali che hanno entusiasmo i tanti spettatori presenti sulle tribune del circolo di viale della Libertà per l’esordio interno della squadra dello Stretto nel campionato di serie A di tennis.

E’ stato il belga Kimmer Coppejans a portare in vantaggio i liguri, battendo con un duplice 6-2 Julian Ocleppo. Alessandro Giannessi (numero 259 del ranking Atp) chiude anche lui in due set rimontando nel secondo contro Giorgio Tabacco. Piazza quattro giochi in fila e chiude 7-5. Anche la sfida tra numeri uno si chiude in due parziali: sfida molto equilibrata e vittoria per 7-5, 6-4 di Gianluca Mager su Marco Trungelliti.

E’ Fausto Tabacco a suonare la carica: batte Luigi Sorrentino (6-4, 2-6, 6-2) nell’ultimo dei quattro singolari in programma. Tabacco devo rimontare anche nel terzo e deciso set dopo che si era trovato sotto 2-0: sei giochi in fila e speranza di vittoria rimasta immutata per i siciliani.

I doppi vedono quindi la coppia Trungelliti-Ocleppo imporsi per 6-3, 6-4 su Mager-Giannessi, mentre sull’altro campo, in contemporanea, si arriva al long tie-break tra i Tabacco e la coppia Sorrentino- Coppejans (al 6-2 dei locali rispondono gli avversari con un 6-4). Tie-break emozionante ed equilibratissimo, con il duo dello Stretto che spreca dapprima un match point sul 9-8, per poi esultare (11-9) grazie ad un preciso smash di Fausto Tabacco, che manda in delirio i tifosi peloritani.

Prima vittoria in campionato, invece, per lo Sporting Club Sassuolo di Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli e Marton Fucsovics, che ha superato 4-2 il neopromosso TC Prato.

A Torre del Greco, nel match-clou di giornata, i campioni in carica del New Tennis (Raul Brancaccio, Lorenzo Giustino), inseriti nel Girone 2, hanno ceduto 4-2 alla matricola CT Palermo (Salvatore Caruso, Gabriele Piraino e Omar Giacalone), ora al comando in solitario. Nell’altra sfida è finita in parità (3-3) tra TC Pistoia, semifinalista nel 2021, e TC Genova 1893 del Next Gen Matteo Arnaldi: entrambe hanno così conquistato il loro primo punto in campionato

All’insegna dell’equilibrio i match del Girone 3. In Toscana si chiude 3-3 la sfida tra neopromosse TC Sinalunga e Canottieri Casale. Per i toscani il ruolo del mattatore lo ricopre lo spagnolo Oriol Roca Batalla, numero 215 ATP, che porta in dote al TC Sinalunga due punti. Prima sconfiggendo con un facile 6-3 6-0 Gregorio Biondolillo in singolare e poi regolando in due set, in coppia con Marcello Serafini, il tandem Juarez/Biondolillo. L’altro punto dei toscani è siglato da Luca Vanni. Da segnalare anche il ritiro di Matteo Gigante nel corso del primo set contro Facundo Juarez. Per Casale due punti arrivano dalle ottime prestazioni di Alessio Demichelis, vincitore in singolo e in coppia con Marco Bella. Tre a tre spumeggiante anche tra TC Crema e TC Parioli. Tre punti i lombardi conquistati da quattro giocatori diversi. In singolo sono arrivati i successi di Samuel Vincent Ruggeri e Andrea Arnaboldi, bravo a sovvertire i pronostici sconfiggendo in due set il romano Flavio Cobolli. In doppio la coppia Haase-Bresciani sigla il terzo punto per i lombardi. Per il club della capitale i sorrisi arrivano per merito di Pietro Rondoni e soprattutto di Mirza Basic, vincitore in singolo e nel doppio decisivo in tandem con Cobolli.

Nel Girone 4 un solo match disputato visto il rinvio a giovedì 10 novembre la sfida tra Selva Alta Vigevano e il TC Italia Forte dei Marmi. In Umbria sfida senza storia tra lo Junior Perugia e i semifinalisti della passata edizione del TC Rungg Sudtirol. 5-1 il risultato finale, con gli umbri che avevano già messo una chiara ipoteca al match dopo i singolar: Moroni ha concesso due soli game a Prader, Gerini uno in più a Maxiliam Figl. Il terzo punto dello Junior Perugia è firmato da Casucci che ha regolato 6-4 al terzo Winkler. Il punto della bandiera per gli altoatesini è arrivato per mano di Federico Gaio, autore di un’ottima prestazione contro il NextGen Francesco Passaro. Doppi a senso unico che sanciscono il 5-1 finale per Perugia, che agguanta il TC Italia in vetta alla classifica. Si segnala che in questo raggruppamento sì è già disputato mercoledì 26 ottobre l’anticipo della 4ª giornata (in calendario domenica 6 novembre) tra Perugia e Forte dei Marmi.

GIRONE 1

CT Vela – Park Genova 3-3

Alessandro Giannessi (G) b. Giorgio Tabacco (V) 6-2 7-5

Kimmer Coppejans (G) b. Julian Ocleppo (V) 6-2 6-2

Gianluca Mager (G) b. Marco Trungelliti (V) 7-5 6-4

Fausto Tabacco (V) b. Luigi Sorrentino (G) 6-4 2-6 6-2

Marco Trungelliti/Julian Ocleppo (V) b. Gianluca Mager/Alessandro Giannessi (G) 6-3 6-4

Fausto Tabacco/Giorgio Tabacco (V) b. Kimmer Coppejans/Luigi Sorrentino (G) 6-2 4-6 11-9

Sporting Club Sassuolo – TC Prato 4-2

Enrico Dalla Valle (S) b. Niccolò Baroni (P) 6-2 6-4

Federico Bondioli (S) b. Federico Iannaccone (P) 6-2 6-3

Marton Fucsovics (S) b. Matteo Martineau (P) 7-6(4) 6-3

Fabrizio Andaloro (P) b. Mattia Ricci (S) 6-1 7-6(10)

Marton Fucsovics/Enrico Dalla Valle (S) b. Niccolò Baroni/ Fabrizio Andaloro (P) 6-3 6-3

Matteo Martineau/ Federico Iannaccone (P) b. Giulio Mazzoli/Federico Bondioli (S) 4-6 7-6(2) 10-8

Classifica

4 (2) Park Tennis Club Genova

4 (2) CT Vela Messina

3 (2) Sporting Club Sassuolo

0 (2) TC Prato

GIRONE 2

New Tennis – CT Palermo 2-4

Raul Brancaccio (N) b. Gabriele Piraino (P) 6-2 6-1

Lorenzo Giustino (N) b. Carlos Gomez Herrera (P) 6-4 7-6(4)

Omar Giacalone (P) b. Giovanni Cozzolino (N) 6-2 6-2

Salvatore Caruso (P) b. Pedro Martinez Portero (N) 6-4 6-2

Omar Giacalone/Gabriele Piraino (P) b. Lorenzo Giustino/Giovanni Cozzolino (N) 7-5 6-4

Carlos Gomez Herrera/Salvatore Caruso (P) b. Pedro Martinez Portero/Raul Brancaccio (N) 6-3 4-6 10-6

TC Pistoia – TC Genova 3-3

Antoine Julien Escofifer (G) b. Matteo Viola (P) 7-6(5) 6-2

Leonardo Rossi (P) b. Gianluca Cadenasso (G) 6-2 6-0

Matteo Arnaldi (G) b. Lukas Rosol (P) 6-1 6-4

Lorenzo Vatteroni (P) b. Francesco Picco (G) 4-6 6-2 6-1

Matteo Viola/Lukas Rosol (P) b. Matteo Arnaldi/Gianluca Cadenasso (G) 6-1 6-3

Alessandro Motti/Antoine Julien Escoffier (G) b. Tommaso Brunetti/Leonardo Rossi (P) 6-4 6-3

Classifica

6 (2) CT Palermo

3 (2) New Tennis Torre del Greco

1 (2) TC Genova 1893

1 (2) TC Pistoia ASD Vannucci Piante

GIRONE 3

TC Crema – TC Parioli Roma 3-3

Mirza Basic (P) b. Robin Haase (C) 6-4 4-6 7-5

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Giammarco Gandolfi (P) 3-6 6-3 6-1

Andrea Arnaboldi (C) b. Flavio Cobolli (P) 6-1 7-6(6)

Pietro Rondoni (P) b. Lorenzo Bresciani (C) 7-5 5-7 7-6(5)

Robin Haase/Lorenzo Bresciani (C) b. Matteo Fago/Giammarco Gandolfi (P) 6-3 6-2

Flavio Cobolli/Mirza Basic (P) b. Andrey Golubev/Samuel Vincent Ruggeri (C) 6-4 6-4

TC Sinalunga – Società Canottieri Casale 3-3

Oriol Roca Batalla (S) c. Gregorio Biondolillo (C) 6-3 6-0

Facundo Juarez (C) b. Matteo Gigante (S) 5-2 rit.

Alessio Demichelis (C) b. Marcello Serafini (S) 7-5 1-6 7-6(10)

Luca Vanni (S) b. Marco Bella (C) 6-2 6-4

Oriol Roca Batalla/Marcello Serafini (S) b. Facundo Juarez/Gregorio Biondolillo (C) 7-6(5) 6-2

Alessio Demichelis/Marco Bella (C) b. Daniele Bracciali/Richard Biagiotti (S) 2-6 6-1 10-8

Classifica

4 (2) TC Sinalunga Siena

4 (2) TC Crema

1 (2) Società Canottieri Casale Monferrato

1 (2) TC Parioli Roma

GIRONE 4

Selva Alta – TC Italia ( si gioca il 10 novembre alle ore 14 )

Junior Perugia – TC Rungg 5-1

Gian Marco Moroni (P) b. Patrick Prader (R) 6-0 6-2

Tomas Gerini (P) b. Maximilian Figl (R) 6-2 6-1

Federico Gaio (R) b. Francesco Passaro (P) 6-4 1-6 6-3

Gilberto Casucci (P) b. Georg Winkler (R) 4-6 6-4 6-4

Francesco Passaro/Tomislav Brkic (P) b. Marco Bortolotti/Federico Gaio (R) 6-4 6-4

Gian Marco Moroni/Gilberto Casucci (P) b. Maximilian Figl/Georg Winkler (R) 6-4 7-5

Classifica

4 (2) TC Italia Forte dei Marmi *

4 (3) Junior Perugia *

1 (2) TC Rungg Sudtirol

1 (1) Selva Alta Vigevano

(Articolo redatto da Giuseppe Di Paola e Paolo Pinto)