Australian Open, doppio femminile: ancora Krejcikova/Siniakova, seconda affermazione consecutiva

[1] B. Krejcikova/K. Siniakova b. [10] S. Aoyama/E. Shibahara 6-4 6-3

L’Europa dell’Est ha dominato nel singolare femminile, con la finale tra la kazaka Rybakina e la bielorussa Sabalenka, oltre alla n.1 del mondo polacca Iga Swiatek. Ma anche nel doppio, tra le ragazze, è l’oriente del vecchio continente a fare la voce grossa, con le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova. Le due sono la coppia n.1 al mondo, e lasciano ben pocche chance di emergere alle avversarie, come dimostra il secondo trionfo di fila in Australia, nonché settimo in assoluto tra tutti i Major, con la vittoria allo scorso US Open che ha regalato anche il Golden Slam al duo della Repubblica Ceca. Nella finale odierna hanno battuto, soffrendo ma non in maniera eccessiva, la coppia tutta giapponese composta da Shuko Ayoama e Ena Shibahara, alla prima finale in coppia.

Nonostante l’esordio su un palcoscenico del genere, le tds n.10 non hanno completamente sfigurato (regalando anche qualche bel punto da ricordare). Dopo un primo set di adattamento, con break immediato di Krejicikova/Siniakova, mantenuto poi fino alla fine, per chiudere 6-4 senza ulteriori problemi, ben diversa è stata la storia nel secondo parziale. Di nuovo le n.1 del seeding hanno piazzato subito il sorpasso, per poi però farsi rimontare nel quarto gioco. Le giapponesi hanno provato a rimanere a galla, rimanendo attaccate fino al 3-3, regalando una partita agli spettatori presenti. Ma la maggior abitudine a certi livelli, nonché un chiaro gap di talento (Krejcikova è stata n.2 del mondo anche in singolare, Siniakova 31), hanno girato il match a favore delle ceche, che piazzando due break di fila nel settimo e nel nono game, dove hanno rimontato da 40-15, hanno portato a casa un torneo in cui mai realmente si sono avuti dubbi in merito a chi avrebbe trionfato.

Nella conferenza post gara non sono mancate le domande interessanti, una delle quali appunto riguardo l’esperienza e l’attitudine alle finali. “La differenza tra la prima finale Slam e ora vorrei dire che sono i nervi“, spiega Siniakova, “non conta quale match sia, in ogni modo tu sei nervosa. Ma in una finale Slam si sente sempre in maniera diversa. Pensando alla nostra prima finale Slam, ero totalmente nervosa, vorrei dirlo. Ma in ogni modo, anche se abbiamo avuto molte finali, provi sempre a pensarci, a pensare che è un’altra partita. Ti senti fiduciosa. Ero nervosa, non importa se fosse la quinta o la settima, non lo so. Ma ero nervosa“.

La vittoria di oggi, inoltre, costituisce il quarto trionfo Slam di fila per Krejcikova e Siniakova, con la striscia iniziata allo scorso Wimbledon, che le porta ad un passo da un ulteriore pezzo di storia: se dovessero vincere anche il Roland Garros sarebbero detentrici di tutti e quattro gli Slam contemporaneamente, dunque compiendo il “non-calendar Grand Slam”, impresa recentemente riuscita a Djokovic tra il 2015 e il 2016. Lo si può definire certamente un obiettivo, per quanto Krejcikova non lo dichiari prettamente tale: “Per me, no. Penso che dobbiamo concentrarci sui prossimi impegni. Andremo entrambe a giocare in singolo in questo momento per cercare di migliorare, e ad un certo punto giocheremo un altro torneo insieme. Ci concentreremo solo su un torneo alla volta. E allora, sì, vedremo cosa ci riserverà il futuro“. Intanto possono godersi l’ennesimo lampante esempio di supremazia nel circuito del doppio femminile