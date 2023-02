Italiani in campo oggi sabato 18 febbraio: Sinner affronta Griekspoor per un posto in finale a Rotterdam. LIVE su Ubitennis

[Q] J.P. Varillas b. [3] L. Musetti 6-4 6-4

Doveva essere una partita facile e così non è stato, anzi. Lorenzo Musetti perde 6-4 6-4 ai quarti di finale dell’Argentina Open (ATP 250) contro il peruviano Juan Pablo Varillas, proveniente dalle qualificazioni e per la prima volta così avanti in un torneo nel circuito maggiore, e manca la possibilità di giocare una semifinale che sembrava pressoché scontata per molti.

E invece nel tennis di scontato non c’è nulla e bisogna dimostrare sul campo, e non sulla carta, di essere superiori al proprio avversario. Soprattutto se l’avversario, in quell’occasione, è in serata di grazia, come successo a Varillas contro il carrarino.

Perché, se nel tardo pomeriggio ventoso e variabile di Buenos Aires, Musetti non è certamente sembrato in una delle sue versioni migliori, per usare un eufemismo, va detto che il classe ‘95, da lunedì perlomeno n° 81 al mondo, ha disputato una partita sontuosa, dimostrando una forza e una continuità ben più convincenti rispetto a quanto la classifica non rispecchi, e facendo vedere di non essere arrivato così avanti per puro caso.

Fin dai primi punti della partita si è capito infatti che per l’italiano non sarebbe stata una passeggiata. Pronti, via e primo game al servizio portato a casa solamente ai vantaggi, mentre Varillas tiene con solidità ed efficacia tutti i suoi turni di battuta, senza mai concedere neanche la minima chance all’avversario. Musetti arranca e concede troppo, giocando corto, contratto e dando l’impressione di non essere entrato pienamente nel match, fino a cedere la battuta a “30” nel quinto gioco.

Un break che Varillas porta fino al traguardo, andando a servire per il set sul 5-4 e non lasciando per strada neanche un punto, probabilmente rinfrancato dalle recenti vittorie ottenute, una su tutte l’ultima contro Dominic Thiem, scalpo importante per un giocatore non abituato a certi palcoscenici.

Juan Pablo Varillas – ATP Buenos Aires 2023 (foto via Twitter @ATPTour_ES)

Nel secondo parziale, ci si aspetta che la musica cambi e che Varillas non riesca a tenere un ritmo così elevato per un altro set. Ma almeno inizialmente il copione rimane identico. Musetti parte ancora male e perde immediatamente il servizio, commettendo un sanguinoso doppio fallo sul 15-30 e poi risultando impreciso con un rovescio lungolinea, mentre il nativo di Lima, nel game successivo, nonché il primo in cui concede una palla break, riesce a salvarsi e a confermare il vantaggio dopo 14 punti giocati, issandosi sul 6-4- 2-0.

Musetti, ormai spalle al muro, reagisce e si riporta sul 2-2 con uno straordinario passante di dritto per ottenere il controbreak, e, dopo un altro paio di game in cui è la risposta e non il servizio a spadroneggiare, riesce a mettere finalmente il naso avanti nel parziale, sul 4-3. Ma, proprio quando sembra che il peggio sia passato e che Varillas abbia perso un po’ di quella spinta che lo aveva contraddistinto per oltre un’ora, ecco che ritorna il Musetti passivo di inizio partita, quello che stecca e che perde campo. E alla terza occasione in cui si trova avanti di un break, Varillas non se la lascia scappare. Sul 5-4 e servizio il braccio non trema e la partita è in cassaforte, con l’aiuto di un Musetti autore di altri due gratuiti in risposta.

Un grande rammarico per il promettente tennista azzurro, che non perdeva sulla terra da un giocatore fuori dai primi 100 – Varillas formalmente è ancora 101 – dal luglio scorso, a Umago, contro il connazionale Marco Cecchinato. Per il sudamericano invece, un’altra partita – la quinta di fila – senza perdere nemmeno un set e la possibilità concreta, a questo livello del torneo, di non temere nessuno e di credere realmente nella finale.

Sulla sua strada se la vedrà però – e dovrà nuovamente smentire i pronostici – contro il britannico Cameron Norrie, entrato in campo da favorito contro Etcheverry ma costretto a una rimonta, dopo aver perso il primo set per 7-5. Il primo dei due stop per pioggia, giunto proprio alla fine del parziale di apertura, ha giovato al n° 12 al mondo che, ricominciata la partita, ha dimostrato la sua superiorità, concedendo da quel momento solo tre game al suo rivale e chiudendo secondo e terzo set per 6-0 6-3.

Federico Martegani