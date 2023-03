Indian Wells, qualificazioni: in campo da oggi sei tennisti azzurri per un posto nel tabellone principale

Partono oggi le qualificazioni al tabellone principale del primo Master 1000 del calendario e, come siamo felicemente abituati da qualche anno, anche nel tabellone cadetto c’è tanta Italia. Più numerosa la pattuglia maschile con quattro tennisti di cui tre giovanissimi; più risicata quella femminile, rappresentata dalle sole Lucrezia Stefanini e la sempiterna Sara Errani.

Iniziamo dal maschile che vede impegnati Francesco Passaro (tds n. 12), Matteo Arnaldi (tds n. 13), Mattia Bellucci e Roberto Marcora. Per le qualificazioni, tabellone a 48 giocatori con 24 teste di serie, con 5 wild card tutte statunitensi e 3 tennisti in campo grazie al ranking protetto, tra i quali il nostro Roberto Marcora. Guida il tabellone il serbo Dusan Lajovic. Per qualificarsi, i nostri ragazzi dovranno vincere due match: saranno infatti 12 i giocatori che entreranno nel tabellone principale.

Il primo a scendere in campo quest’oggi sarà Francesco Passaro. Il suo match è il primo in programma sul campo 7 alle ore 20:00 italiane. Dall’altra parte della rete troverà la wild-card Mitchell Krueger, 29enne di Fort Worth, Texas, che ha come best ranking la posizione n. 135 raggiunta nel luglio scorso. Tra di loro non ci sono precedenti. Per il 22enne di Perugia si prospetta una partita complicata ma non impossibile: il gioco del texano è alla portata di Francesco che però dovrà fare i conti con le difficile condizioni dei campi in mezzo al deserto californiano.

Il secondo italiano a scendere in campo sarà Mattia Bellucci, alle 21:30 circa sul campo 9. Per lui un ostico avversario sul cemento come Radu Albot, numero 11 del seeding. Il 33enne di Chisinau, primo tennista moldavo a vincere un titolo ATP (successe a Delray Beach 2019), parte favorito ma Mattia ha dimostrato di cavarsela bene anche sulle superfici più veloci. Anche tra di loro, non ci sono precedenti.

Terzo incontro in programma sul campo 7, alle 23:00 circa, Matteo Arnaldi si troverà opposto al sudafricano Lloyd Harris, colui che ha estromesso Lorenzo Musetti al primo turno dello scorso Australian Open. Harris è al rientro dopo l’operazione al polso destro dello scorso giugno subita mentre occupava la 36esima posizione del ranking (best ranking n. 31). Sarà davvero difficile per il 22enne di Sanremo venire a capo di un tennista così esperto e a suo agio sulle superfici veloci; certo non un sorteggio fortunato.

Nella notte italiana, all’1:30 circa, Roberto Marcora affronterà un’altra wild card statunitense, Stefan Kozlov. Il 33enne di Busto Arsizio che aveva annunciato l’imminente pensionamento ormai un anno fa ma che ha deciso di provare a togliersi qualche altra soddisfazione (anche grazie al ranking protetto che gli consente di partecipare ai grandi eventi), è leggermente sfavorito alla vigilia rispetto al tennista macedone, naturalizzato americano e grande promessa (mai realizzata) junior. Tra i due, non ci sono precedenti.

Costretti a passare dalle qualificazioni anche Thanasi Kokkinakis (tds n.9) che al primo turno troverà il giapponese Sugita e Jan-Lennard Struff che se la vedrà col francese Geoffrey Blancaneaux.

Passando al tennis in gonnella, anche per le ragazze tabellone a 48 giocatrici con 24 teste di serie con 5 wild card – quattro statunitensi (Dolehide, Yakoff, Montgomery, Hovde) e una alla croata Petra Marcinko. Guida la pattuglia l’ungherese Dalma Galfi. Le due azzurre in gara, Sara Errani e Lucrezia Stefanini, hanno entrambe la testa di serie, n. 14 e n. 22 rispettivamente.

La prima a scendere in campo sarà a 24enne toscana. A mezzanotte circa, incontrerà per la seconda volta in carriera Kaja Juvan; nel loro primo match, vinse sulla terra rossa di Ystad, in Svezia, la slovena 6-1 6-4 ma era il lontano 2018, cinque anni fa. Da allora la crescita di Lucrezia è stata lenta ma costante e testimoniata dal ranking che la vede infatti più avanti dell’avversaria (117 contro 135) ed è sicuramente in fiducia dopo la bella prestazione all’Australian Open in cui ha raggiunto il secondo turno.

In campo quando saranno le 02:30 del mattino in Italia, Sara Errani se la vedrà con Ylenia In-Albon. Per le due è la seconda sfida; nella prima, sulla terra di Grado aveva vinto la svizzera in due set. La romagnola in questo caso però, parte leggermente favorita.

Di seguito, il riassunto degli italiani impegnati oggi nelle qualificazioni con l’ora italiana dell’incontro. Non è disponibile la diretta televisiva.

[12] F. Passaro – [WC] M. Krueger, ore 20:00

M. Bellucci – R. Albot, ore 21:30 circa

[13] M. Arnaldi – L. Harris, ore 23:00 circa

[22] L. Stefanini – K. Juvan, ore 00:00 circa

R. Marcora – [WC] S. Kozlov, ore 01:30 circa

[14] S. Errani – Y. In-Albon, ore 02:30 circa

QUI IL TABELLONE DELLE QUALIFICAZIONI MASCHILI DI INDIAN WELLS

QUI IL TABELLONE DELLE QUALIFICAZIONI FEMMINILI DI INDIAN WELLS