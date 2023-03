WTA Miami, Trevisan: “Ho tolto certezze a Ostapenko sin dall’inizio, le ho fatto giocare sempre una palla in più” [ESCLUSIVA]

A Miami si completano gli incontri di terzo turno del tabellone femminile e la prima sorpresa di giornata viene dal derby ceco tra Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova. L’ex numero uno del mondo aveva vinto tutti i tre precedenti con la connazionale senza mai perdere nemmeno un set, mentre oggi si è arresa in soli 53 minuti subendo un pesantissimo 6-1 6-2. La prestazione di Karolina è stata a tratti sconcertante: è riuscita a tenere il servizio solo nel suo ultimo turno di battuta del match e ha conquistato solo il 31% dei punti iniziati con la prima, incredibilmente poco incisiva. Non sono comunque da trascurare i meriti di Vondrousova che sta disputando un ottimo avvio di stagione e che ha ben figurato anche nella prima tappa del Sunshine Double. A Indian Wells, Marketa si è fermata agli ottavi contro un’altra connazionale come Muchova ma in questo torneo, agli ottavi, non avrà chance di rivincita. Karolina Muchova infatti è stata sconfitta 7-5 6-1 da Sorana Cirstea.

La romena Cirstea, attuale numero 74 del mondo, ha ribaltato i pronostico contro una Muchova vittima della pressione. La ceca infatti, nel primo set due volte si è portata avanti di un break, andando a servire per chiudere il parziale sul 5-4 ma ha addirittura subito un break a ‘0’ e, con quattro game consecutivi, Cirstea ha ribaltato l’inerzia chiudendo lei 7-5. Il secondo set è stata solo una formalita per Cirstea che con un 6-1 raggiunge per la seconda volta in carriera gli ottavi di finale al 1000 di Miami, a dieci anni di distanza dalla prima, quando in quell’occasione battè Angelique Kerber; adesso invece come detto trova Marketa Vondrousova.

Andreescu solida contro una buona Kenin

Un’altra partita interessante che proponeva il programma odierno era quella tra due campionesse Slam, decadute ma in fase di risalita (chi più, chi meno), come Bianca Andreescu e Sofia Kenin. L’ha spuntata quella più vicina al livello di gioco raggiunto in occasione del trionfo major, ovvero la canadese che ha chiuso con un doppio 6-4. Bianca, finalista nell’edizione del 2021 e sempre almeno agli ottavi in questo torneo, ha fatto valere la maggiore pesantezza del suo dritto vincendo praticamente tutti i braccio di ferro che si sono giocati sulla diagonale destra ed è stata anche aiutata da ottime percentuali al servizio (da segnalare soprattutto il 65% di realizzazione con la seconda). Anche la risposta, in particolare quella di rovescio, ha contribuito a scavare il solco tra lei e l’avversaria. Con questa affermazione, Andreescu consolida la sua posizione virtuale nel ranking dove rientrerà tra le prime 30 giocatrici del mondo per la prima volta da novembre 2021. Per lei al prossimo turno ci sarà Bencic o Alexandrova.

Tra le giocatrici più in crescita in questo primo scorcio di 2023 c’è indubbiamente Varvara Gracheva che, dopo aver superato le qualificazioni ed essersi spinta fino agli ottavi in California, sta replicando lo stesso percorso anche al Miami Open by Itaù. La 22enne russa ha infatti dato seguito alla netta vittoria su Jabeur dominando anche l’incontro con la polacca Frech a cui ha lasciato solo tre game (6-1 6-2) in un’ora e dieci minuti di gioco. Ora Varvara attende la vincitrice del match tra Kvitova e Vekic e nel frattempo può già festeggiare un nuovo best ranking: lei che aveva iniziato l’anno da numero 100 del mondo sarà infatti nella peggiore delle ipotesi alla 46esima casella alla fine del 1000 di Miami.