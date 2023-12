Le Finals di Coppa Davis a Milano a partire dal 2025? Binaghi e Sala ci credono: “Sarebbe un sogno”

La famosa insalatiera della Coppa Davis, il trofeo più famoso del tennis mondiale, si trova in questi giorni a Milano: lunedì sera è stato “l’ospite d’onore” dei Supertennis Awards (in via Tortona), una serata organizzata dalla FITP e dal canale televisivo per festeggiare un’annata memorabile per il tennis italiano (compresa appunto la vittoria in Davis a 47 anni dalla prima ed ultima volta) e per premiare i migliori atleti azzurri. Dalla giornata di martedì- e fino al 13 dicembre- il trofeo rimarrà esposto al pubblico a Palazzo Marino, per la precisione nella Sala degli Arazzi. La trasferta milanese dei vertici del tennis italiano ha rappresentato anche l’occasione per prendere contatti col primo cittadino del capoluogo lombardo, Beppe Sala: Angelo Binaghi, il presidente della FITP, ha infatti esposto al sindaco Sala un piano per portare le Finali di Coppa Davis, che dal 2019 (con l’introduzione della nuova formula) concludono il mondiale del tennis con una specie di finale allargata tra le migliori nazionali, in Lombardia.

Le Finals dal 2022 si svolgono a Malaga e vedono impegnate le migliori otto squadre del pianeta: l’idea del Presidente Binaghi è quella di candidare la città di Milano ad ospitare l’evento. Ricordiamo che negli ultimi anni, tra Torino e Bologna, l’Italia ha già ospitato le gare dei gironi della fase di qualificazione.

“Siamo convinti di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l’impegno di tutti, soggetti pubblici e privati. Il sindaco Giuseppe Sala, con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, conosce la serietà del nostro impegno” ha dichiarato Binaghi.

Il primo cittadino milanese è sembrato entusiasta dell’opportunità ma per ora sembra non volersi sbilanciare più del dovuto: “Sì, Binaghi mi ha chiamato per capire il nostro interesse e il nostro interesse è enorme, è chiaro che sarebbe un sogno. Deve essere una candidatura forte, senza fare brutte figure. A noi interesserebbe eccome, sarebbe una cosa prestigiosa. Non lo so quanto sia concreta, per ora è un sogno”

L’ambizione della FITP sembra proprio quella di mettere l’Italia al centro del mondo tennistico, specialmente per quanto riguarda il finale di stagione: nel giro di pochi giorni (e di pochi chilometri) potremmo organizzare due eventi imperdibili, le ATP Finals (Torino sembra essere ad un passo dal rinnovo del contratto fino al 2027) e le finali di Davis.