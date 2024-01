ATP Hong Kong: esordio vincente per Lorenzo Musetti, battuta la wild card locale Wong in due set

[6] L. Musetti b. [WC] C. Wong 6-4 7-5

Lorenzo Musetti (numero 27 del mondo e tds numero 6) spezza finalmente l’incantesimo e si qualifica per il secondo turno del Bank of China Hong Kong Tennis Open (un torneo che è tornato nel calendario ATP dopo 21 anni di assenza) battendo in due set (6-4 7-5) la wild card locale Chak Lam Coleman Wong (19 anni, numero 253 del ranking mondiale): l’azzurro interrompe così una striscia di sei sconfitte consecutive (non vinceva infatti una partita da fine settembre, primo turno dell’ATP 500 di Pechino con Karen Khachanov) e nella giornata di mercoledì affronterà il russo Pavel Kotov (numero 67 ATP) per un posto nei quarti di finale.

Lorenzo ha controllato per lunghi tratti la partita, gestendo senza troppi problemi l’entusiasmo del giovane Wong- al primo match della carriera in un tabellone principale di un torneo ATP- per poi tremare nel momento di chiudere l’incontro sul 5-4 (e servizio) del secondo set, frangente nel quale hanno bussato alla porta del numero 27 del ranking tutti i fantasmi degli ultimi difficili mesi del 2023 (diventati digeribili solo grazie al trionfo alle Finals di Coppa Davis, torneo nel quale Musetti ha in ogni caso perso l’unico match disputato, con Kecmanovic, in semifinale).

Lorenzo ha però reagito alle difficoltà con personalità e intelligenza, vincendo gli ultimi due game dell’incontro grazie alle sue classiche traiettorie alte e insidiose e decidendo di fare un paio di passi indietro nel campo (di fatto la sua comfort zone).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo set: Lorenzo conquista il break nel terzo game e poi controlla il punteggio senza problemi

Parte meglio la giovane wild card locale, che nel secondo game si procura immediatamente una palla break: Lorenzo la annulla con un ace e nel gioco successivo breakka l’avversario ai vantaggi (2-1 e servizio Musetti). Wong mette in campo tutto il suo tennis potente (il servizio supera spesso i 200 km/h e anche il dritto- se colpito da fermo e coi piedi a posto- lascia fermo l’italiano in più di una circostanza) ma va in grande difficoltà appena Musetti riesce ad allungare lo scambio e a muovere la palla, cambiando angoli e rotazioni. Il numero 27 del mondo, tranquillizzato dal break di vantaggio, gestisce il resto del set con grande saggezza, dominando senza troppi problemi i propri turni di battuta (Musetti chiuderà il set con il 68% di prime in campo e l’84% di punti vinti con la prima) e, dopo aver sprecato un paio di set point in risposta sul 5-3, chiude il parziale col punteggio di 6-4 dopo aver tenuto il servizio a 15.

Secondo set: Musetti si complica la vita nel momento di chiudere il match ma poi si salva grazie all’esperienza

Wong annulla una palla break in apertura ma nel terzo gioco è costretto a cedere il servizio al termine di un game rocambolesco: il giovane tennista di casa si complica la vita sprecando ben 7 palle del 2-1 (tre delle quali consecutive, da 40-0) e Musetti ne approfitta conquistando il break alla prima occasione (2-1 e servizio Italia). Il canovaccio tattico della partita non cambia: Wong mette in campo tutto il suo entusiasmo, tira più forte dell’avversario ma allo stesso tempo va in confusione appena lo scambio si allunga. Fila tutto liscio per Musetti fino al momento di servire per il match (5-4): Wong risponde improvvisamente alla grande, si carica e sfodera due punti strepitosi, Lorenzo invece commette il secondo doppio fallo della partita e viene travolto dai fantasmi delle sei sconfitte consecutive tra circuito ATP e Coppa Davis.

Arriva un altro errore gratuito dell’italiano (un banale back in corridoio), 5 pari e bagarre: Musetti a questo punto sceglie la strada dell’esperienza, fa un paio di passi indietro, alza e rallenta le traiettorie, cercando di far pensare l’avversario, che in effetti casca nella ragnatela italiana e cede il servizio a 30 (6-5 Lorenzo). I guai sembrano non essere finiti per Musetti, che però nel game successivo recupera da 0-30 e chiude l’incontro al secondo match point.