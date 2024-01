WTA Adelaide: sconfitta all’esordio per Paolini

[Q] C. Bucsa b. J. Paolini 6-3 6-3

Niente da fare per la numero 1 d’Italia, Jasmine Paolini. Nell’ultimo WTA 500 Adelaide International prima dell’inizio dell’Australian Open, la tennista toscana esce sconfitta all’esordio dall’incontro con Cristina Bucsa, spagnola n. 61 del ranking proveniente dalle qualificazioni.

Una brutta prestazione da parte della numero 30 del mondo che non è riuscita ad essere incisiva con i colpi da fondo campo: troppi break subiti ed errori non forzati. Oggi è mancata la concretezza e la lucidità. Bisogna ritrovarli e manca poco all’inizio del primo Slam dell’anno.

Tanti break e troppi errori: il primo set è di Bucsa

La partita sembra iniziare nel migliore dei modi per l’azzurra che tiene agevolmente il primo turno di servizio e si rende subito pericolosa nel successivo game in risposta in cui costringe la spagnola ai vantaggi. Arriva nel terzo gioco il primo dei numerosi break della partita, a favore di Bucsa, più propositiva di Paolini. Si da una scossa Jasmine che recupera prontamente il break di svantaggio con una risposta molto profonda di rovescio da sinistra. I due fondamentali della toscana funzionano a corrente alternata; Bucsa non ha nessuna intenzione di fare la comparsa in questo primo turno ed è brava ad approfittarne lasciando andare i colpi appena ne ha l’occasione. Tenere il servizio oggi sembra un’impresa impossibile per entrambe e la prima che ci riesce mette in cassaforte il parziale. Sfortunatamente è Bucsa a riuscirci dopo 46 minuti di gioco. Statistiche sottotono per Paolini con 9 errori non forzati e solamente 7 vincenti.

Secondo set: Paolini in confusione, Bucsa ha strada libera

Non cambia molto nel corso del secondo parziale. Bucsa è decisamente più ordinata e meno frettolosa, muove Paolini da un lato all’altro del campo e quando si trova pressata, si difende con concretezza. Più sicura dei suoi mezzi dopo aver conquistato il primo set, la spagnola brekka Paolini nel quinto game, conferma il vantaggio e vola avanti 4-1. La numero 30 del mondo è ormai in confusione, non trova più le misure del campo e non riesce ad incidere con il servizio. Il secondo break subito mette sostanzialmente fine alla partita anche se Bucsa, avanti 5-1, trema alla prima occasione di chiudere l’incontro ma non alla seconda. Finisce 6-3 6-3 per la qualificata Bucsa che sarà l’avversaria al secondo turno di Elena Rybakina, fresca vincitrice del WTA 500 di Brisbane. Urge un bel reset per la nostra azzurra in vista dell’inizio dell’Australian Open: Bucsa, buona giocatrice non può e non deve impensierire la Paolini che si è vista nella seconda metà della scorsa stagione. Il tennis c’è, bisogna ritrovarlo.