ATP Buenos Aires, il tabellone: Alcaraz difende il titolo. Al via anche Darderi

Il circuito ATP non si ferma mai e da lunedì 12 febbraio è tempo della seconda tappa del Golden Swing sudamericano. Si rimane in Argentina spostandosi da Cordoba verso la capitale del paese sudamericano Buenos Aires. Sui campi del Buenos Aires Lawn Tennis Club andrà, infatti, in scena l’IEB+ Argentina Open, torneo ATP 250.

La stella del torneo argentino sarà il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz che ritorna a Buenos Aires forte del titolo conquistato lo scorso anno contro Cameron Norrie. Torneo che vedrà al via 6 top 30, con entrambi i finalisti della passata edizione al via, accompagnati dalle stelle sudamericane Jarry, Baez, Cerundolo ed Etcheverry. Il tutto senza dimenticare dei campioni del calibro di Wawrinka, Cilic e Schwartzman, vincitore a Buenos Aires nel 2021.

Alcaraz, testa di serie numero 1 del seeding argentino, avrà un bye al primo turno ed esordirà contro uno tra il peruviano Juan Pablo Varillas (85 ATP) e un qualificato. Il peruviano lo scorso anno da qualificato si spinse sino in semifinale, sconfiggendo tra gli altri l’austriaco Thiem e il nostro Lorenzo Musetti.

Nello stesso quarto dello spagnolo vi sono il brasiliano Seyboth Wild e la testa di serie numero 7 Djere, che esordirà in un match di cartello contro il croato Marin Cilic, in gara grazie a un invito degli organizzatori.

Nella parte alta beneficerà di un bye anche il cileno Nicolas Jarry (testa di serie numero 3) che al secondo turno troverà uno tra Pedro Cachin e lo svizzero Wawrinka. L’ipotetico quarto di finale vedrebbe Jarry sfidare il numero 6 del seeding Etcheverry, che farà il suo esordio con lo spagnolo Carballes Baena.

A presidiare la parte bassa vi è il britannico Cameron Norrie. Per il numero 19 ATP al secondo turno vi sarà la sfida con il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Federico Coria, semifinalista in quel di Cordoba e in tabellone grazie a uno special exempt.

Nello stesso quarto di Norrie ecco la testa di serie numero 5 Sebastian Baez ma soprattutto il nostro Luciano Darderi. L’italo-argentino grazie alla sua cavalcata in quel di Cordoba ha ottenuto uno special exempt conquistando quindi un posto direttamente nel main draw.

Darderi esordirà con un qualificato e in caso di vittoria potrebbe sfidare nuovamente Baez, se l’argentino uscisse vincitore dalla sfida con lo spagnolo Zapata Miralles, che nel 2023 arrivò in semifinale.

Nella parte bassa fari puntati anche sul numero 8 del seeding Arthur Fils, che farà il suo esordio col serbo Lajovic, e sull’argentino Cerundolo che, dopo il bye al primo turno, giocherà con uno tra Diaz Acosta e Altmaier.

A caccia di un posto nel tabellone principale vi è Andrea Vavassori che affronterà nel turno decisivo di qualificazione il brasiliano Thiago Monteiro. Nella prima giornata di gioco a Buenos Aires il tennista torinese era uscito vincitore dal derby contro il connazionale Andrea Pellegrino per 6-1 7-6(1).

I due saranno protagonisti anche nel tabellone di doppio. Bolelli/Vavassori continuano la caccia a punti per le Nitto ATP Finals, dopo la finale raggiunta all’Australian Open. Si presentano a Buenos Aires da teste di serie numero 3 ed esordiranno contro i cileni Tabilo/Barrios Vera. Pellegrino giocherà in coppia con l’austriaco Ofner e giocherà il suo primo match contro la coppia Melo/Middelkoop, numeri 4 del seeding.