WTA Dubai: Paolini, chance in semifinale contro Cirstea. La preview

Una sorta di settimana” epocale quella vissuta da Jasmine Paolini in quel di Dubai. Poco da dire. La numero 26 del ranking WTA, infatti, oggi pomeriggio affronterà la tennista rumena Sorana Cirstea, n.22 WTA, in quella che sarà una delle due semifinali del Duty Free Tennis Championships (l’altra vedrà protagoniste Iga Świątek, n. 1 WTA ed Anna Kalinskaja, n. 40). Un match decisamente interessante, dunque, attende la ventottenne italiana. In palio, oltre alla finale di un WTA 1000, c’è il posto n. 16 del ranking, e Jasmine non è mai stata una top20. Attualmente è n. 26 al mondo e come best ranking ha fatto registrare la posizione n. 24

La rimonta di Cirstea contro Vondrousova – era sotto 6-2 5-1 – è ancora negli occhi degli appassionati di tennis. Un’avversaria piuttosto ostica, Sorana. Di certo, non una passeggiata di salute per Paolini. La giocatrice italiana, del resto, non era mai arrivata così avanti in un torneo di tale portata. Va anche detto, ad onor del vero, che prima di questa semifinale, la n.26 WTA ha potuto beneficiare del forfait dato da Elena Rybakina, numero 4 del ranking femminile, a causa di un problema intestinale.

Ad ogni modo, il cammino di Jasmine, sin qui, è stato pressoché impeccabile. Entusiasmante. La tennista toscana, infatti, è riuscita a superare, nell’ordine, avversarie come la brasiliana Beatriz Haddad Maia, la canadese Leylah Fernandez e la greca Maria Sakkari, prima del sopraccitato forfait di Rybakina. Insomma, quello della finale, per Jasmine, potrebbe rappresentare il meritato, meritatissimo premio per quanto espresso – sin qui – in quel di Dubai. I precedenti parlano a favore della giocatrice toscana: Jasmine, infatti, ha vinto in tre set entrambi i precedenti con la tennista di Bucarest, giocati uno sul cemento di Portoroz 2021 (6-4 4-6 6-1) e l’altro sulla terra rossa del Roland Garros 2023 (7-5 2-6 6-2). Non solo, a favorire Paolini c’è anche il fattore delle energie spese: l’azzurra arriverà a questa gara molto riposata, Cirstea – a 33 anni e 321 giorni – ha giocato 2h15 ieri e 2h41 oggi.

Paolini-Cirstea, WTA Dubai: a che ora e dove vederla

La sfida sarà disponibile in diretta tv sui canali Sky Sport a partire dalle ore 14.

Paolini-Cirsea, le quote

Tutti i bookmakers danno come favorita Sorana Cirstea: la sua vittoria oscilla tra l’1.68 di Winbet.it e l’1.75 di Snai. La vittoria dell’azzurra è invece data tra il 2.05 di Lottomatica e il 2.15 di Betfair.it.

Francesco De Salvin